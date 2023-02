Una diputada presentó un proyecto para transparentar y regular las actividades de la primera dama

escuchar

La vicepresidenta del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Karina Banfi, presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para regular las funciones y gastos que cumplen las primeras damas. Además, apuntó contra Fabiola Yañez, la pareja de Alberto Fernández, por el festejo de su cumpleaños en la Quinta de Olivos durante el aislamiento obligatorio por el coronavirus.

“El Fabiola-Gate desnudó los privilegios de los cónyuges presidenciales que son totalmente opacos”, argumentó la diputada radical, integrante de Juntos por el Cambio.

El proyecto apunta a crear un “régimen de transparencia y rendición de cuentas de las actividades en representación del poder ejecutivo nacional”. El Gobierno, además, estará obligado a brindar la información sobre las actividades de agenda de la primera dama siempre y cuando sean oficiales o se utilicen fondos públicos. Se conoció hoy, justo cuando Fabiola Yañez se encuentra en España para participar de la inauguración de la 42° Feria Internacional de Arte Contemporáneo. A la primera dama se la vio este mediodía durante la recorrida con la que tradicionalmente los reyes dieron por inaugurada oficialmente la feria. La comitiva se detuvo en la sección de Latinoamérica, allí esperaba la primera dama, que tras saludar al embajador Ricardo Alfonsín se sumó a la comitiva, sintiéndose “como en casa”.

En diálogo con LA NACION, Banfi dijo que decidió presentar el proyecto a raíz de las irregularidades en los ingresos a Olivos durante la cuarentena por el coronavirus de 2020 y 2021: “Entró más de 23 veces su peluquero y el entrenador del perro”. Hizo un pedido de información pública, que no obtuvo respuesta ya que sólo los funcionarios tienen la obligación de responder ante sus actividades, a diferencia de la primera dama. “Sin embargo, todo sujeto que haga uso de fondos públicos es sujeto obligado para brindar información, ya sea a través de una web o por un pedido”, agregó la diputada.

“Presenté este proyecto porque como los cónyuges presidenciales no son funcionarios, cuando se le pide algún tipo de información, te dicen que no son ni sujetos obligados a la ley de Ética Pública, ni sujetos obligados de la ley de Acceso a la Información Pública porque no tienen ninguna responsabilidad institucional. Mientras tanto, hacen y deshacen con la plata de todos los argentinos, entonces para terminar con esta arbitrariedad presenté el proyecto de ley Régimen de transparencia del cónyuge presidencial”, declaró a través de un comunicado.

El proyecto plantea que todas las actividades que no sean para acompañar al Presidente, que demande uso de aviones y gastos presupuestarios, debe ser aprobada por una resolución presidencial. Además, deberá realizar una declaración jurada anual de su patrimonio.

“Fabiola usa aviones oficiales y se viste de princesa para un evento, es suficiente para tener que publicarlo”, sentenció Banfi. “El cónyuge de quien ejerce la Presidencia hace uso y abuso de los recursos públicos. Hay que terminar con estos excesos”, argumentó.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, durante la cuarentena (Archivo)

Asimismo, comparó la obligación que tiene el sujeto de publicar los datos al usar fondos públicos con los que cobran planes sociales. “No es una estigmatización a los que cobran un plan, sino que ellos también usan fondos públicos, el deber del gobierno es publicar los datos de quiénes los cobran”.

