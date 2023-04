El economista Diego Giacomini explicó por qué la Argentina atraviesa una hiperinflación moderna

escuchar

Tras la difusión de la inflación en marzo de 7,7%, el economista Diego Giacomini no ahorró críticas al Gobierno y afirmó que el país atraviesa una “hiperinflación moderna”. El especialista aseguró que el peso pierde cada vez más valor y recalcó que los comerciantes y la industrian han perdido noción de los precios.

Durante su paso por +Nación, programa conducido por José Del Rio y Pablo Rossi, Gacomini fue consultado sobre la posibilidad del retorno de un proceso hiperinflacionario en la Argentina. “Voy a ser claro”, dijo. Y develó: “Nosotros ya estamos en una hiperinflación. Pero es una hiperinflación moderna”.

“Argentina acumula desde diciembre de 2001 más de 25.000% de inflación. Mientras tanto, este Gobierno va a cerrar con 800% de inflación. Entonces, cuando uno analiza la diferencia de inflación que tenemos hoy con los países desarrollados, es la misma diferencia de inflación que teníamos en 1998 o 1999″, explicó.

Asimismo, dejo en claro que “la hiperinflación es cuando desaparece la moneda y no se conocen los precios. Cuando el que tiene un bien decide no venderlo por que realmente no tiene muy claro que hacer. Entonces, por definición, también nos encontramos bajo una hiperinflación”.

En línea con este análisis, el economista remarcó “no hay mucho que se pueda hacer si el oficialismo piensa que la inflación se estabiliza al 6 o 7,7%”. “Es obvio que va a aumentar. Yo a mis clientes les digo hace muchos meses que, en la punta de este año, la inflación acumulada va a ser del 148%”, sostuvo.

Y afirmó: “A todo esto hay que sumarle los impactos del ciclo electoral. Yo creo que la película que queda del 2023 y 2024 vamos a tener más problemas con el dólar y la inflación de los que tuvimos hasta ahora en el 2021 y 2022. Es innegable que va a suceder eso. Ya estamos jugados”.

El economista Diego Giacomini en +Nación

Agosto como un mes clave para la economía

A la luz del año electoral, Gacomini dijo que el futuro cercano de la Argentina dependerá de los resultados de las PASO. “Si en agosto nos encontramos como una elección como la del 2003, donde los principales candidatos saquen el 30% de los votos, ninguno van a tener senadores y diputados para aprobar reformas”, precisó.

En consecuencia, “cuando el mercado vea eso, se va a anticipar a aquel escenario y el ajuste lo va a terminar haciendo la macroeconomía”. “¿Y qué es el ajuste? El ajuste es el salto del dólar y la aceleración de la inflación, primero en los precios mayoristas y finalmente en los minoristas”, completó.

