El mensaje de Luis Novaresio sobre el Día del Orgullo LGBT que incluyó un palito para Alberto Fernández: “Lo vi a Biden, a Macron”

escuchar

Como cada 28 de junio en el que se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT, Luis Novaresio se sumó a la celebraciones que promueven la tolerancia e igualdad de todas las personas cuyas orientaciones sexuales e identidades de género han sido discriminadas a lo largo de la historia. El periodista de LN+ saludó a sus compañeros Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró y le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández, ya que en el resto del mundo los presidentes de las principales potencias han mostrado su acompañamiento a las diversidades, algo que aún no vio este año en la Argentina.

“Hoy es el Día Mundial del Orgullo LGBT y está bueno que empecemos a reconocerlo. El lema es ‘abrazando la diversidad familiar: iguales en derechos’”, informó el conductor del programa Buen día Nación, y agregó: “Lo vi a Joe Biden, lo vi a Emmanuel Macron, los vi a todos los presidentes del mundo sumarse a la celebración y no vi mucho acá, pero bueno nada, está bueno que digamos que hoy es el Día del Orgullo”.

El mensaje de Novaresio sobre el Día del Orgullo LGBT que incluyó un palito para Alberto Fernández

Luis Novaresio: “Fue un error no haber hecho público que era gay”

En una entrevista con LA NACIÓN, el periodista reconoció que “fue un error no haber hecho público que era gay” cuando comenzó a ser una figura pública, ya que, como él argumentaba, si un heterosexual no anda diciendo que lo es, por qué sí debe hacerlo alguien que es homosexual.

“Yo reví esa posición de principios que tenía, que ahora creo que fue un error de mi parte; sí, fue un error no haber hecho público que era gay. Cuando uno tiene cierto grado de notoriedad, como tengo yo, uno tiene cierta responsabilidad social respecto de los hechos que son discriminados”, consideró.

“Nuestro país sigue siendo homofóbico, nuestro país todavía discrimina a las personas gay, trans y demás. Tomé nota que mi exteriorización sobre el tema generó mucha empatía en mucha gente, mucho acompañamiento en personas que no la están pasando bien, y no me canso de decir que recibo miles –y lo de miles no es una metáfora- de mensajes de chicos de provincias que la están pasando pésimo, de familias que se dejaron de hablar por la elección sexual de uno de sus integrantes. Así que la verdad es que estoy muy contento de haberlo dicho”, reconoció.

Bandera de la comunidad LGTB flameando en Madrid, España

¿Qué significa la sigla LGBT?

La sigla LGBT hace referencia a distintas identidades sexuales y de género, que están por fuera de la heterosexualidad. Cada letra significa:

L: Lesbianas

G: Gays

B: Bisexuales

T: Trans (tanto transexuales como transgénero)

Sin embargo, a la sigla se le fueron añadiendo algunas letras para darle más visibilidad a otras minorías. Así, ahora suele nombrarse al colectivo como LGBTTTIQ+. En este caso, se utilizan 3 “T” para distinguir entre transgénero, transexuales y, travestis, y se agrega la “I” para los intersexuales y la “Q”, que refiere a la palabra queer: el término que usan las personas que rechazan todo tipo de clasificaciones hegemónicas del sistema binario varón o mujer.

También se le sumó a la sigla el símbolo “+” para incluir a otras personas que son parte de la colectividad, pero que no se identifican con esas denominaciones.

LA NACION