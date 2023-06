Eduardo Feinmann habló del “problemón” de Sergio Massa para ganar las elecciones presidenciales: “Nadie confía en él”

escuchar

Después de la sorpresa que generó la inesperada precandidatura presidencial de Sergio Massa, Eduardo Feinmann consideró que el nuevo postulante del oficialismo “tiene un problemón con la sociedad”. El periodista afirmó que las manifestaciones del actual ministro de Economía ocurridas una década atrás contra la agrupación La Cámpora y el kirchnerismo boicotean su credibilidad frente a los votantes, más allá de que “el kuka puro no se lo banca y se tiene que tragar un sapo infernal”, subrayó Feinmann.

Cuando parecía que el postulante oficialista de Unión por la Patria se definiría en una interna abierta entre el embajador en Brasil Daniel Scioli (candidato de Alberto Fernández) y el ministro del Interior Eduardo De Pedro (impulsado por Cristina Kirchner), el tigrense se erigió como la persona que representa “la unidad” del peronismo por sobre la voluntad del Presidente y su vice.

Eduardo Feinmann, duro contra Sergio Massa: "La sociedad no le cree, tiene un problemón"

Desde entonces, comenzaron a circular los estudios de opinión sobre la figura del actual ministro de Economía, la valoración que tiene la sociedad de él y las posibilidades de llegar a la Casa Rosada como presidente electo. En este sentido, Feinmann reveló la conversación que mantuvo con un consultor, para quien, aún cuando Sergio Massa tiene una buena relación con los empresarios, “la sociedad no le cree”.

Sergio Massa entrevistado por el presidente de Camarco, Gustavo Weiss

“Un consultor los otros días me contaba lo siguiente: Sergio Massa está muy bien en la política, está muy bien entre los empresarios, está muy bien en un pequeño círculo de empresarios prebendarios, amigos de Sergio Massa”, detalló el conductor de radio Mitre y LN+, y agregó: “El problema que tiene es con la sociedad; la sociedad no le cree, no está bien ahí, no está bien ahí”, insistió.

En este sentido, retomó la columna de Joaquín Morales Solá publicada en LA NACIÓN, para quien “Massa llegó a ser candidato después de presionar (y hasta extorsionar) a los dos principales referentes de la coalición peronista gobernante: el Presidente y la vicepresidenta”.

“Nadie confía en Massa, pero él sabe usar los codos para abrirse paso, ya sea del brazo de Cristina Kirchner, de Margarita Stolbizer o de Alberto Fernández”, escribió Morales Solá.

“El problema de Massa con la sociedad es que él viene diciendo desde 2013 que iba a meter presos a los de La Cámpora, a Cristina Kirchner y a los kirchneristas, que iba a terminar con todo eso, y después terminó asociándose con ellos”, remarcó Feinmann. Y finalizó: “A partir de ese momento empezó su problema con la sociedad, la sociedad en su mayoría no le cree, tiene un problemón ahí”.

