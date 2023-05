El picante comentario de Luis Novaresio sobre Horacio Rodríguez Larreta al ver el saludo con Patricia Bullrich

escuchar

El “Fantagate”, como se llamó al video viral del canal A24 donde se les preguntaba a las personas a quién votarían, y los que respondían que por Horacio Rodríguez Larreta lo hacían con una botella de la gaseosa de naranja en la mano, disparó todo tipo de hipótesis, desde que se trató de una nota armada para beneficiar al actual jefe de gobierno porteño hasta que habría sido una operación de prensa para perjudicarlo.

Incluso, durante el lanzamiento de campaña de Luis Juez en el Club General Paz Juniors de la ciudad de Córdoba, lo que pareció una tregua y un acercamiento tras el beso y el abrazo que se dieron Larreta y su principal rival interna, Patricia Bullrich, duró lo que un suspiro, ya que la expresidenta de Pro se encargó de resaltar las principales diferencias con su competidor durante una entrevista con Viviana Canosa por LN+.

“La verdad es que el beso ese y la Fanta complican. ¿Y si le ponemos más sustancia a la discusión? Me parece, porque siguen dejando el campo abierto para que Javier Milei siga diciendo y diciendo. Hay que ponerle sustancia al discurso”, pidió Luis Novaresio durante el pase de su programa con el noticiero 8 AM que conducen Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager.

“Milei puso la dolarización sobre la mesa, y del otro lado hay críticas a esa idea, pero no hay un programa alternativo técnicamente más razonable; o no lo hay, o no lo han presentado. Ayer Bullrich se diferenció de Larreta en las formas, pero no habló de algo programático”, analizó Marina Calabró.

En este punto, Novaresio se preguntó: “Concretamente, ¿Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich coinciden con un plan de estabilización de la economía? ¿Cuál es? ¿Cuándo lo aplican? De esto se trata”.

“¿Sabés por qué no se puede enunciar el proyecto en materia económica? Si hacés campaña explicando que si hacés lo que tenés que hacer, en los primeros largos meses del nuevo gobierno probablemente tengas más inflación, más pobreza y mayor conflictividad social. ¿Cómo hacés campaña explicando esa realidad?”, preguntó Plager.

“En todas las campañas políticas de 1983 en adelante se vendió placer y sufrimos displacer. Todas las campañas fueron así, ¿y si prueban diciendo la verdad, que vamos a pasar diez años dificilísimos?”, contrastó Novaresio.

Y añadió: “¿No será hora de contar que se viene el ‘sangre, sudor y lágrimas’? Porque si decís que ‘esto es fantástico y que es muy sencillo de resolver la inseguridad, el narcotráfico y la inflación’, la decepción viene en breve”.

“La moderación es necesaria y si no iremos al caso de Chile que en menos de dos meses tenían a la gente en la calle”, respondió Plager y agregó que no está claro que los sectores más perjudicados por la crisis “acepten esas dificultades que vamos a tener que enfrentar por largo tiempo”. Y finalizó: “No sé si la clase media está preparada para que le pidan un mayor sacrificio económico”.

