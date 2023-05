Luis Novaresio apuntó contra Sergio Uñac por su discurso tras la suspensión de las elecciones en San Juan

escuchar

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió las elecciones a gobernador en las provincias de Tucumán y San Juan, el actual mandatario de esta última provincia, Sergio Uñac, confirmó que seguirán adelante con los comicios legislativos y municipales este fin de semana: “No estoy de acuerdo, pero voy a acatar”, dijo en la mañana de este miércoles.

Para Luis Novaresio, la actitud de Uñac de aceptar la resolución del máximo tribunal de justicia es motivo de celebración, en un contexto en el que el oficialismo mantiene un duro enfrentamiento con los jueces de la Corte. Sin embargo, reconoció que se trata de la misma persona que quiso “violar la Constitución”.

“Saludo que Uñac acate la decisión, es lo que hay que hacer en un país donde no se aceptan las resoluciones judiciales”, dijo Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8 AM que conduce Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager por la pantalla de LN+. Y añadió: “El problema es que esta persona que acaba de hablar quiere violar la Constitución, por eso que un dirigente opositor diga ‘les frenamos la elección’ no es violatorio, es querer respetar la Constitución”.

Uñac: “No estoy de acuerdo, pero voy a acatar”

El periodista se refirió así a la polémica que se generó por un tuit de la precandidata presidencial Patricia Bullrich celebrando la resolución judicial de la Corte Suprema: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará”.

“Es un agravio que Uñac quiera ser gobernador por cuarta vez, es un agravio que Manzur quiera ser reelecto cinco veces en Tucumán; está muy bien que acaten el fallo y es una pena porque Uñac es un tipo inteligente y cayó en las redes del narcisismo político de quedarse con el poder. Bueno, al menos ha tenido un gesto cuando menos constitucional de respetar a la Corte Suprema”, remarcó Novaresio.

En este sentido, Calabró sostuvo que el gobernador sanjuanino “no puede dar un fundamento que pueda justificar ir de nuevo por la gobernación, y también es una trampa decir que la Corte Suprema falla a destiempo… la responsabilidad del despilfarro de recursos es de Uñac y tiene que hacerse cargo”.

El presidente Alberto Fernández se refirió al fallo de la corte en cadena nacional

Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte Suprema: “El fallo de la Corte deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces”

“A Alberto Fernández se le complica la argumentación porque si él esperaba una respuesta flamígera de Uñac, esto no fue así”, reconoció Novaresio y retomó las declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, quien entre otras críticas afirmó que el fallo de la Corte busca “proscribir el voto de tucumanos y sanjuaninos”, después de haber “proscripto” a Cristina Fernández de Kirchner.

“Wado dice ‘Cristina está proscripta’, es falso. Dice que ‘proscriben a Uñac y a Manzur’, también es falso. Dice que es ‘una Corte nombrada por decreto’, falso también”, criticó Novaresio y lanzó un duro cuestionamiento al titular de la cartera política del Gobierno de Alberto Fernández: “Le quiero decir algo al ministro Wado de Pedro: después de tirarle afiches para escupir a la Corte en Tribunales, y después de que el ministro de Justicia los insulte, ¿qué esperan de la convivencia democrática?”.

Wado de Pedro: “Proscribieron a Cristina y quieren proscribir el voto de tucumanos y sanjuaninos”

En este punto, Plager trazó una hipótesis: “Si la estrategia kirchnerista es desconocer la idea de democracia, es decir no hay democracia. Entonces, el próximo resultado electoral, ¿lo van a reconocer o lo van a desconocer?”.

“Ese es el camino que están planteando, pero sin éxito”, finalizó Novaresio.

LA NACION