Este miércoles al mediodía, el presidente de la Nación, Alberto Fernández realizó una cadena nacional donde expresó su postura crítica sobre el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones a gobernador que se iban a llevar a cabo en San Juan y Tucumán el próximo domingo. Al regreso de esta cadena, el exsenador por Juntos por el Cambio, Federico Pinedo, invitado en LN+, se refirió duramente al discurso del mandatario. “Sería bueno que trabaje de presidente”, expresó.

Fernández utilizó la cadena nacional para cuestionar la mencionada decisión de la corte, que paralizó las elecciones en dos provincias a poco de llevarse a cabo los comicios. “El fallo de la Corte deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces”, expresó el titular del poder ejecutivo, que después añadió que “la Corte adecúa sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición”. Esto último, porque desde el oficialismo descartaban que en ambas provincias habría un triunfo del peronismo.

El filoso análisis de Federico Pinedo sobre la cadena nacional de Alberto Fernández: "Sería bueno que trabaje de presidente"

Cuando finalizó la cadena, Luis Novaresio, al frente de Buen Día Nación, en LN+, le preguntó a Pinedo qué impresión le había dejado la presentación del Presidente. “Bueno, una cantidad de mentiras y medias verdades o de engaños, típico de un presidente que actúa con una vocación que tiene de abogado de causas perdidas”, arrancó el exsenador.

De inmediato, sentenció, siempre en referencia a Fernández: “Le gusta esto de polemizar como si fuera un abogado en un tribunal en vez de trabajar de presidente, que sería bueno que trabaje de presidente”.

Luego de esa introducción en la que cuestionó el papel del mandatario argentino, Pinedo hizo sus deducciones sobre lo que había significado el discurso de Fernández, que dividió en “dos grandes temas”.

El presidente Alberto Fernández se refirió al fallo de la corte en cadena nacional

En primer lugar, el dirigente expresó: “Hay una investigación enorme sobre los hechos de corrupción en el kirchnerismo y el gobierno kirchnerista trata de desprestigiar a los jueces que los tienen que juzgar. Hay una montaña de pruebas, se vieron los bolsos por televisión, las maquinitas que cuentan plata, la obscenidad del robo que hubo en el gobierno y el gobierno quiere descalificar a los que tienen que juzgarlo”.

En seguida, Pinedo se refirió a su segundo punto de análisis: “El otro tema es lo que hablamos hoy de la suspensión de las elecciones de San Juan y Tucumán, es que hay algunos políticos que creen que ellos pueden no cumplir las constituciones, que las leyes son para que las cumplan otros, pero no ellos. La teoría pareciera decir: como yo soy kirchnerista, entonces yo no tengo que cumplir las leyes”.

“Hay una Constitución que dice: ‘Usted se puede reelegir dos veces’ y el político kirchnerista dice: ‘Pero yo quiero reelegirme tres veces’. No puede. El otro que puede reelegirse tres veces, quiere cuatro. Flaco, esto no es así”, añadió.

Federico Pinedo habló con Luis Novaresio en cuanto terminó la cadena nacional del presidente Alberto Fernández captura ln+

“¿Y por qué interviene la corte? -continuó Pinedo- Porque todas las provincias tienen derecho a ser juzgadas por la Corte Suprema de Justicia. No puede haber un tribunal inferior que juzgue a una provincia. Las provincias fundan la Nación”.

