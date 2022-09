Elina Costantini: “Me encontré con un extraterrestre y nos comunicamos de manera telepática”

La cita es en Oceana Puerto Madero, uno de los más ambiciosos emprendimientos inmobiliarios de Eduardo Costantini. Dos edificios de más de ocho pisos, atravesados por distintas obras de arte, reciben a Pablo Sirvén, conductor del programa Hablemos de otra cosa, por LN+, quien entrevistará a la joven esposa del fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), Elina Fernández, modelo, empresaria y creadora de la Semana de Alta Costura.

El evento creado por ella convocó a los mejores diseñadores y a las modelos más reconocidas sobre la pasarela. “La moda es el arte de la costura. Con la Semana de la Alta Costura, un proyecto que se hace por primera vez en la Argentina, buscamos reivindicar la alta costura de los años 45″, comienza.

Aunque Elina aclara todo el tiempo que prefiere no meterse en el tema del arte porque es el que domina su marido, de todos modos, se convierte en una guía informal a medida que la producción atraviesa el edificio. “La fuente [que hay en el lugar]proyecta las 2500 estrellas del universo en oro blanco y dorado”. Según los horarios y el cambio de la luz natural, los reflejos van variando y creando sugestivas sensaciones. Luego, ya en el interior de uno de los edificios presenta distintas obras.

Elina Costantini contó que tuvo experiencias "sobrenaturales".

“Llegué a Puerto Madero hace 12 años y es mi segunda casa después de Mendoza. Vine a Buenos Aires a vivir en un convento, aunque también viví en China siete meses”, cuenta. Una vida muy variada y con muchas aventuras, sin duda. Y recuerda: “Siempre tuve los objetivos claros de lo que quería para mi vida. A los cuatro años me proyectaba empezar con modelaje en Mendoza”.

-¿Es verdad que tenés visiones?

-Desde mis cinco años visualizo cosas que van a pasar. Le dije a mi abuela que cubra su cosecha porque venía granizo y no me creyó. Puedo llegar a ver cosas no tan lindas y que pasan. A los 22 años lo termino de aceptar y hoy le doy uso. Cuando tengo visiones creo, no dudo un segundo. Tuve varias apariciones con extraterrestres. Salí a pasear a mi perro y me encontré con un extraterrestre. Nos comunicamos de manera telepática. Vuelve a aparecer en Nordelta, en pandemia. Le dije a mi marido que los extraterrestres habían estacionado la nave y no creía.

Costantini describe obras más importantes en el MALBA.

Elina, de 32 años, habla sobre los chimentos y comentarios aviesos que despertó su casamiento con el creador de Nordelta y dueño del Malba, de 75, por la diferencia de edad que se llevan. Entre risas, responde: “El prejuicio me divierte. Son prejuicios que yo creo que han existido toda la vida. Antes, las mujeres se casaban con hombres grandes, pero hace varios años que hay ese prejuicio, que a mí me divierte. No me importa que diga el otro. Soy feliz, amo a mi marido, lo esperé toda la vida y que haya llegado es una bendición”. Y agrega: “Lo escucho y me emociona, fue un visionario en el amor. Mi marido me ayudó a sacar muchos miedos que tenía en el amor. Mis padres se separaron cuando era muy pequeña y me sentí muy sola”.

Elina Costantini: "Amo a mi marido; lo esperé toda mi vida".

Consultada sobre cómo lo conoció a Costantini, contó: “Fui soltera la mayor parte de mi vida y siempre me vinculé con gente más grande y de experiencia. Conocí a Eduardo en la confitería del Malba. Yo no sabía quién era. Cuando lo conocí, sentí lo que era el amor y amar a una persona. No creo volver a tener un amor después de Eduardo. Nunca pienso que va a pasar en el futuro”.

-¿Cómo es la relación con tu marido?

-Con Eduardo nos apoyamos el uno al otro todo el tiempo. Eduardo dice que es un experto en la alta costura y se emociona de mi crecimiento. Mi carrera es la alta costura. Nunca esperé tener tanta repercusión. La Semana de la Alta Costura va a reunir todos los años a los mejores diseñadores de la Argentina. Tengo pensado traer diseñadores del interior para empezar a formar nuevas generaciones en la alta costura.

Asegura que le divierten los “haters” (odiadores), un fenómeno muy habitual en algunas redes sociales que consiste en tomar de punto a alguien y hacerle bullying. “Hay muchas personas que aparecen para tener cámara. Hoy en día la envidia está muy latente”, opina Eliana. Con respecto a Anamá Ferreyra que en su momento hizo comentarios muy duros sobre ella dice que se retractó porque se dio cuenta del “lio en que se había metido”.

-¿Y tu relación con el dinero?

-Nunca estuve enfocada en el dinero. El dinero viene de la mano cuando evolucionás en tu carrera.

Elina Costantini habló sobre su relación con el dinero

Eliana dio detalles sobre el nuevo cuadro de Frida Kahlo que compró Eduardo para su colección privada, y que será exhibida durante un año en el Malba. “La compra de ‘Diego y Yo’ tiene que ver mucho con los dos. Eduardo está marcando una historia en el arte que va a ser increíble a futuro. Lo que hace mi marido es una contribución enorme al país. Tienen que haber más empresarios como Eduardo. Los empresarios tienen que unirse para que la Argentina siga creciendo. Con Eduardo vamos a lanzar una fundación para la ayuda de niños y de la tercera edad”, adelanta.

