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Javier Milei y sus medidas, en vivo: las restricciones a periodistas en Casa Rosada y la caída de bonos argentinos

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El primer mandatario ya se encuentra en el país luego de su gira por Israel
El primer mandatario ya se encuentra en el país luego de su gira por IsraelKena Betancur - FR172124 AP

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Javier Milei dijo que acompañará a Adorni en el Congreso y confirmó que buscará la reelección

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que acompañará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su exposición del próximo miércoles en el Congreso“Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, confirmó. También dijo que irá por la reelección y brindó detalles de su encuentro con el empresario estadounidense Peter Thiel.

Adorni dará su informe de gestión el próximo 29 de abril, que se estaba preparando en Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela.

Punto por punto, cómo quedó la reforma laboral tras el aval de la Cámara del Trabajo

La Cámara del Trabajo otorgó este jueves efecto suspensivo a la apelación que había hecho el Estado nacional contra la medida cautelar que frenaba más de 80 artículos de la reforma laboral, por lo que la normativa vuelve a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Así lo dispusieron los camaristas de la Sala VIII María Dora González y Víctor Pesino, quienes dejaron en suspenso el fallo en primera instancia del juez Horacio Ojeda que había hecho lugar a un pedido de la CGT para suspender 82 artículos de la reforma.

UNO POR UNO TODOS LOS PUNTOS ACÁ.

Carrió advirtió sobre el riesgo de Peter Thiel, el magnate que se reunió con Milei

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió a través de su cuenta en la red social X sobre la presencia de Peter Thiel, el magnate tecnológico estadounidense con quien Javier Milei se reunió en la Casa Rosada, y lo calificó como parte del “eje del mal”.

Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor", escribió Carrió en X y siguió: “Hay que buscar qué es Palantir [una de las empresas del magnate]. Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro, es el eje del mal”.

Kicillof, entre los lobos K y el pastor mediático

Claudio Jacquelin

Por fuera (o a causa) de los tropiezos políticos, sociales y económicos del Gobierno han empezado a pasar cosas que, de a poco, alteran la dinámica política nacional, hasta ahora hegemonizada por los éxitos y desaciertos del oficialismo libertario. Nada que amenace la estabilidad ni la gobernabilidad, pero algo que sí modifica el escenario y el horizonte.

Después de ser el partido del poder, de dos décadas de hegemonía kirchnerista, de perder cinco de las últimas seis elecciones nacionales y con el más bajo nivel de representación legislativa y el menor control territorial desde la recuperación a la democracia, el peronismo se mueve, se agita y se retuerce en busca de no terminar como una confederación declinante de fuerzas provinciales y de volver a ser una alternativa de Gobierno.

Goldmund: la empresa detrás de Peabody entró en concurso preventivo

Laura Ponasso

Goldmund entró en concurso preventivo. La empresa fabricante de los electrodomésticos de marca Peabody busca reestructurar un pasivo que incluye a 497 acreedores y garantizar su continuidad operativa.

La medida fue dictada por el Juzgado Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, un mes después de que la compañía presentara su solicitud. Se da en un contexto en el que desde Goldmund identificaron una pérdida de competitividad local, una “retracción de la actividad económica” y una elevada “tensión financiera”.

Fuerte castigo al riesgo argentino en la jornada

Javier Blanco

El riesgo argentino sufrió hoy un marcado y generalizado castigo en un mercado global sensibilizado por la frágil tregua en Medio Oriente y ante datos que confirmaron que la economía local no despega.

Los bonos de la deuda más referenciales cerraron en rojo y los papeles de empresas locales que cotizan en Wall Street se desvalorizaron de forma mayoritaria, con caídas que llegaron, en el caso de Globant, al 9%.

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