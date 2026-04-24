Javier Milei y sus medidas, en vivo: las restricciones a periodistas en Casa Rosada y la caída de bonos argentinos

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que acompañará al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su exposición del próximo miércoles en el Congreso. “Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, confirmó. También dijo que irá por la reelección y brindó detalles de su encuentro con el empresario estadounidense Peter Thiel.

Adorni dará su informe de gestión el próximo 29 de abril, que se estaba preparando en Casa Rosada con dos equipos que trabajan en forma paralela.