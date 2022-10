Ernesto Tenembaum: “Cristina Kirchner se reserva un rol de auditora y lo ejerce de manera cruel”

El periodista Ernesto Tenembaum cuestionó el rol de Cristina Kirchner en la coalición oficialista, sostuvo que tiene un papel “dañino” y afirmó que el Gobierno tiene una “anomalía de origen” debido a una falta de conducción clara. El analista lo analizó en perspectiva histórica: “La acumulación de gobiernos malos en lo económico nos deja donde estamos ahora”.

Invitado al programa +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio, Tenembaum hizo hincapié en que el Frente de Todos “es evidente la diferencia ideológica” entre lo que piensan Cristina y Máximo Kirchner qué hay qué hacer “y lo que los sucesivos ministros de economía designados por Alberto Fernández creen sobre el equilibrio, las tarifas y el FMI.

“Más allá de que tengan razón o no los ministros de economía, no se puede poner en marcha el plan que ellos intentan porque se traba desde el kirchnerismo y entonces no hay plan frente a la situación de descalabro como la que hereda la Argentina cuando asume Alberto Fernández”, señaló el periodista.

Ernesto Tenembaum fue entrevistado por Luis Novaresio. Captura de video

Y agregó: “Más la pandemia, más la pospandemia, más la guerra en Ucrania, si encima no hay un plan frente a todo eso, es muy lógico que termine en un descalabro muy fuerte con una inflación del 100%”.

En esa línea, Tenembaum apuntó a los movimientos de la vicepresidenta y sus posicionamientos sobre las políticas Martín Guzmán, Silvina Batakis o Sergio Massa. “ Cristina se reserva un rol de auditora, y ese papel lo ejerce de una manera bastante cruel cuando cualquiera de los ministros quieren poner una mirada ”, opinó.

El analista político consideró a la expresidenta como “una mujer muy capaz políticamente” y también “muy intensa”, que tiene “el apoyo de un sector geográfico” del país “que hace que defina en su favor cualquier interna peronista”. “Pero es una mujer que al mismo tiempo es rechazada por la mayoría de la población”.

Según Tenembaum, Cristina Kirchner entiende que tiene que proponer para el poder “a alguien moderado que convenza a los sectores medios”, pero sostuvo que después “no es capaz de asumir la decisiones que toma”. “Y entonces a cada moderado lo va limando, acorralando, y debilitando”. Ese es el caso, según describió, de Martín Insaurralde, Daniel Scioli, Alberto Fernández y recientemente de Sergio Massa a lo largo de la historia del kirchnerismo.

El periodista criticó particularmente la falta de un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional y remarcó que se perdieron en un año alrededor de 8000 millones de dólares de vencimientos de deuda que hubo que pagar. “Si se hubiera arreglado antes, eso se posponía, había un ahorro y probablemente no había inflación, ni la corrida contra el peso posterior, ni la brecha porque había reservas para bancar y menos demanda de dólares”.

Cristina Kirchner.

Tenembaum evitó afirmar que la gestión de Alberto Fernández sea la “peor de la historia”, señaló que no es posible compararlo con los gobiernos previos por distintos factores como la inflación, la pandemia, o la deuda con la que cada uno de ellos asumieron o se encontraron en el poder. No obstante, cuestionó su política económica.

“En lo económico que es lo que define el destino de Argentina es un mal gobierno”, afirmó. Y agregó: “ Venimos de varios gobiernos que fueron muy malos en lo económico . Lo fue el último de [Carlos] Menem, al igual que el de [Fernando] de la Rúa, los dos gobiernos de Cristina, sobre todo el segundo; el de [Mauricio] Macri fue malo y éste también lo es”.

El periodista dejó afuera de ese análisis al primer período de Carlos Menem, la transición encarada por Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001 y el gobierno de Néstor Kirchner. “ La acumulación de gobiernos malos en lo económico nos deja donde estamos ahora ”, expresó.

Las cualidades de Macri

Tenembaum le adjudicó a Macri tener el “fuego sagrado” de la política al igual que a Cristina y rescató sus cualidades como referente político. “Es un hombre que armó Juntos por el Cambio, que armó la primera formación política nacional desde el peronismo, que es resiliente a las derrotas y capaz de generar dirigentes en todo el país”, valoró.

“Lo que armó Macri lo pone en un nivel de astucia y de determinación política muy alto”, destaco. Sin embargo, cuestionó su gestión en el gobierno entre 2015 y 2019 y asemejó su rol al de Cristina Kirchner. “Cuando gobiernan, o cuando fueron parte de un gobierno, hasta ahora han hecho mucho daño”.

El periodista analizó que tanto la expresidenta como el fundador del partido Pro plantea una discusión de “bien contra el mal” y les achacó dejar de lado los argumentos concretos. “Macri y Cristina ocultan la impericia que tuvieron en términos técnicos que perjudicó mucho a la economía argentina detrás del discurso binario”.

De cara hacia el futuro, señaló que ve “un camino muy difícil para el país” en caso que los dos exmandatarios eventualmente compitan por la presidencia en 2023. “Los números no le dan bien a ambos lados”, sostuvo.

Mauricio Macri.

Por otro lado, llamó la atención sobre la reacción de Juntos por el Cambio tras los dichos de Facundo Manes respecto al rol de la inteligencia durante el anterior gobierno. En ese sentido, citó la columna de Carlos Pagni publicada este jueves que expone cómo se manejaron los servicios de inteligencia bajo la presidencia de Macri.

El periodista asoció la reacción frente a esos dichos con el argumento del oficialismo en la causa Vialidad en la que es juzgada la vicepresidenta. “Si fue [el exjefe de la AFI, Gustavo] Arribas y Macri no sabía nada, entonces fue Lázaro Báez y Cristina tampoco sabía nada”, indicó.

Y planteó: ¿Qué opina Macri sobre el seguimiento a [Hugo] Alconada Mon? ¿Sobre los miembros de su aparato de inteligencia que iban a ver jueces para pedirles que pongan preso a Pablo Moyano? Que se quede callado respecto de algo que es muy evidente que hicieron debajo de él, muestra que de alguna manera avala o que no quiere meterse en ese despelote, que es un tema institucional”.

La pregunta para Alberto Fernández

Tenembaum reveló que lo “alivió” la nominación de Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019 por parte de Cristina Kirchner “por sus características personales”. “No me parecía un presidente que echara leña al fuego”, afirmó. Sostuvo, en esa línea que con Macri o Cristina en el poder “todo lo que pasó hubiera sido más difícil de atravesar”.

“Así como merece críticas por cosas que hizo, también merece elogios por otras que no hizo también” Valoró en esa línea que no conteste a muchos agravios con más insultos.

Alberto Fernández Captura

Como parte de su análisis, el periodista se permitió pensar en una “gran pregunta” para Alberto Fernández en las circunstancias actuales. “De haber sabido que su relación con Cristina Kirchner hubiera sido como realmente fue, ¿hubiera agarrado igual?”, planteó. Y agregó: Mucha gente le decía que ella no había cambiado. Pero en realidad sí lo hizo. El estaba equivocado. Cuando él asumió ya le estaba marcando la cancha”.

“Me hubiera gustado que Alberto Fernández siguiera siendo el mismo que tuvimos al empezar la pandemia. Termina acorralado, en una situación muy débil, con una dinámica de poder que es casi irresponsable ”, sostuvo.

¿Macri o Cristina?

“Son dos cosas distintas”, respondió Tenembaum ante la pregunta sobre qué dirigente es peor: ¿Macri o Cristina? Tenembaum señaló que varias acciones de los dos gobiernos de Cristina Kirchner le parecieron “bien”, mientras que hubo otras que consideró “espantosas”.

“Tiene un discurso que refleja lo que hay que hacer en un país pero cuya práctica lo arruina tanto que termina siendo más dañino”, señaló. “Cuando Cristina habla de economía, tiene que explicar por qué volvió la inflación en su época. La inercia inflacionaria volvió con ella. ¿Por qué se perdió la autonomía energética, los superávit gemelos? Todo lo que vivimos hoy inició en su mandato”, ahondó.

Saludo entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, durante el último traspaso de mando Silvana Colombo

Respecto a Macri, señaló que hubo “displicencia en materia económica”. “Cuando fue Gobierno, liberó el mercado de cambios de una a ver qué pasaba. Había una gran demanda de dólares que provocó fuga a cubrir con deuda a corto plaza y altos niveles de interés. Cualquier estornudo, lo volteaba. Y lo peor es que fue advertido y lo hizo igual”, observó.

El periodista le objetó que en la actualidad hable solo del déficit. “Él dice que quiere volver, pero no puede explicar qué hizo mal. Simplemente, lo único que asegura es que en caso de volver al poder es que va a ajustar mucho más rápido de lo que lo había hecho antes. Entonces, hay que agarrarse fuerte ”, sostuvo.

LA NACION