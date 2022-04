“Es un instigador, es vergonzoso”: Novaresio criticó a Máximo Kirchner por sus dichos sobre las “pendejadas en TV”

Este viernes Luis Novaresio apuntó contra Máximo Kirchner luego de que el diputado nacional le mandara un mensaje al Gobierno en el que decía que “hay que cortarla con las pendejadas de la TV”. El conductor de Buenos días Nación (LN+) se refirió al tema sobre el final de su programa donde sostuvo que Máximo “es un instigador”.

En el pase que protagoniza todos los días el conductor junto María Laura Santillán, hablaron del debate sobre los piquetes que se llevan a cabo en la vía pública y los que se están esperando para el próximo miércoles. Así, el periodista afirmó que “habría que ver qué sucede con la marcha piquetera anunciada” para esa fecha. Enseguida, María Laura sostuvo que el agravante de esta situación “se lo dio Máximo”, quien dio en las últimas horas dio “una especie de permiso” con sus palabras.

Si bien Novaresio se sintió aludido con las declaraciones del diputado nacional, la conductora de +Noticias trató de contextualizar la situación. “Máximo es un instigador. La verdad es que me parece vergonzoso porque dijo: ‘No hay que escuchar las pendejadas que se dicen en televisión’. [O sea] vos y yo”, aseveró molesto. Seguido planteó que esto podría “tratarse de una crisis social”. “Entonces ¿qué? No entendemos, ¿hay crisis social? Pero y entonces, ¿la gente sale a la calle?”, indagó.

Luis Novaresio apuntó contra Máximo Kirchner: “Es un isntigador”

Por otra parte, durante su intervención el periodista recordó brevemente el ataque con piedras contra el Congreso de la Nación en el marco de una manifestación en rechazo al proyecto de acuerdo con el FMI, el cual que fue aprobado por la Cámara Baja en horas de la madrugada. En esa oportunidad, el ataque generó destrozos en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien publicó un video en las redes sociales donde mostró lo sucedido.

“Si yo siguiera este argumento demagógico y falaz, diría que tendría que explicar los piedrazos en la ventana al despacho de su madre porque hay angustia. Me parece una vergüenza”, arremetió Novaresio sobre el tema.

Máximo Kirchner protagonizó un acto en Merlo La Cámpora

Luego de escucharlo atentamente, María Laura aseguró que ella tiene una mirada diferente de la situación, ya que cuando Alberto habla lo hace apuntando a Cristina, mientras que cuando lo hace Máximo apunta también a Alberto y no hacia los medios. “Estamos afuera de todo esto. No tenemos ni que comentarlo. Hablemos de las cosas que pasan. Yo hago un esfuerzo, porque uno se indigna, pero se hablan entre ellos. No hay oposición afuera, hay oposición adentro”, reflexionó la conductora para intentar tranquilizarlo sobre el discurso que dio Máximo.

Cabe recordar que el diputado nacional encabezó un acto en Merlo como jefe del PJ bonaerense junto a distintos referentes del espacio en donde apuntó contra el rol de los medios de comunicación, y le dirigió un especial mensaje a los funcionarios. En ese lugar, el hijo de la vicepresidenta tiró varios mensajes dirigidos al presidente Alberto Fernández en medio de las señales de la Casa Rosada para priorizar la unidad de cara al 2023. “No soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse”, remarcó Máximo durante el acto.