Débora Plager lanzó una broma en vivo y desconcertó a Luis Majul: “Quiero anunciar que renuncio”

Débora Plager y Marina Calabró manifestaron en broma su voluntad de abandonar el noticiero que conduce Luis Majul por la pantalla de LN+ tras escuchar las explicaciones del médico neurólogo Conrado Estol (MN: 65005) sobre las consecuencias que provoca no dormir las horas necesarias en el desempeño laboral.

El tema de la conversación giró en torno a la pregunta según la cual “dormir mal engorda” y sobre este tema quisieron saber más las dos compañeras de Majul en el noticiero 8.30 AM. En directo desde un móvil, Estol respondió todas las preguntas, algunas de las cuales provocaron inquietud en las periodistas de LN+.

“Al fin el sueño tiene el lugar que merece. Es un grave error trabajar mucho y dormir solo cuatro horas. Ya lo estudió la NASA: la persona que trabaja 16 horas empieza a actuar como si hubiera tomado alcohol, no podés tomar decisiones de forma adecuada. A los empresarios se les recomienda no tomar decisiones después de las 15 hs; y en medicina las cirugías electivas tienen más riesgo cuando se hacen a la tarde que una cirugía de emergencia hecha por la mañana”, consideró el neurólogo.

Conrado Estol habló del sueño y Débora Plager reaccionó

Y agregó: “Los canadienses estudiaron esto en veinte países y en más de 100 mil personas. Hay que dormir más de 6 horas y menos de 9 horas, porque dormir en exceso también aumenta el riesgo cardiovascular. Dormir adecuadamente disminuye los factores de riesgo que causan infartos de corazón, infarto de cerebro e incluso dormir mal se asocia con demencia. El insomnio aumenta el riesgo de tener trastornos cognitivos en la séptima y octava década”.

En el instante en el que Estol terminaba su argumentación, Débora Plager sentenció: “Quiero anunciar que renuncio en este mismo momento” , frase a la que se sumó Marina Calabró, al hacer un gesto con su mano: “Nos vamos las dos”. En este sentido, el médico solo atinó a decir: “Bueno, no es mi culpa”.

Al divertido momento se sumó el conductor, que ironizó: “¿Podemos interrumpir este móvil que conspira contra nuestro trabajo?” pero enseguida volvió la seriedad a la conversación. “¿Cómo es que dormir mal engorda? ¿Se pueden sumar horas de sueño intermitente?”, preguntó Majul a Estol.

Débora Plager y Marina Calabró, las compañeras de Luis Majul en el noticiero 8:30 AM en LN+ Ignacio Sánchez - LA NACION

“Primero, el sueño no se recompensa sumando horas. Una siesta de veinte minutos no está mal pero es mejor dormir todo a la noche. Y en cuanto al estudio de la clínica Mayo, lo que vio no es el aumento de grasa en el perímetro abdominal, llamado panza, por dormir mal, sino que la persona se puede ver flaca pero la grasa la tiene adentro, está oculta entre los intestinos y el hígado y esa grasa aumenta el riesgo de infartos y diabetes, de infarto de corazón y cerebral que son las primeras causas de muerte”, respondió el especialista.

En este punto, tanto Plager como Majul quisieron saber si la posibilidad de tomar pastillas para dormir mejor era una alternativa viable desde el punto de vista de la salud. “Si uno duerme mal, ronca mucho y de día tiene sueño, tiene que estudiarse si padece apnea del sueño”, detalló el médico, y agregó: “Hay un momento que tenés que tomar medicación. Rompamos el mito, las medicaciones para el sueño, bien indicadas, no tienen riesgo, al contrario, es más riesgoso no dormir bien”, finalizó Estol.