Yanina Latorre estalló contra Fabiola Yáñez: “No le creo nada”

Este jueves, Yanina Latorre arremetió contra Fabiola Yáñez por la colección de carteras que sacó la primera dama a pocos días de convertirse en madre. La panelista de LAM (América), sostuvo que “no le cree nada” sobre el emprendimiento que lanzó y lo comparó con su decisión de “reciclar muebles para el cuarto del bebé” que está en camino, fruto de su relación con el presidente, Alberto Fernández.

“Me aburre esta gente cliché. Lo hace para que dos bobas caigan. Está todo armado. No le hizo cuarto al pibe y ¿hace carteras? ¡Por Dios!”, dijo la esposa de Diego Latorre en el ciclo que se transmite por América. Si bien minutos antes de que Ángel de Brito revelara el producto que lanzó la primera dama hace unos días le había pedido que le mande algunas para hacer canje a cambio de historias en Instagram, recapacitó y profundizó en la decisión de utilizar un cinturón con la bandera argentina como accesorio: “Es todo tan cliché”. Y agregó: “No todo lo artesanal es lindo”, mientras describió los elementos de las carteras que fueron hechas por mujeres de pueblos originarios.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez se convertirán en papás Instagram @fabiolaoficialok

Esta semana, Fabiola brindó una entrevista a la revista Para Ti, donde, en las imágenes, se la ve tirada en el pasto en el jardín de la Quinta de Olivos y posando en uno de los rincones de la casa presidencial. El conductor leyó algunas declaraciones que hizo la pareja de Alberto Fernández durante la entrevista, como su decisión de “reciclar muebles” en lugar de comprar nuevos para armar el cuarto de Francisco, su hijo que nacerá en pocos días. “¿Las hace ella a mano? ¿Recicla ella? Por ahí lo manda a hacer, se lo manda a un carpintero…”, apuntó la panelista incrédula.

Mientras De Brito leía parte de la nota de la primera dama sobre su decisión de sumar a mujeres que sufrieron violencia de género y cacicas a su emprendimiento, Yanina se mostró reticente a sus declaraciones. “No le creo nada. Es que me aburre esta gente cliché”, insistió. Sin embargo, Nazarena Vélez agregó que a ella, después de escuchar la historia de las carteras, le había comenzado a gustar la idea. “Pero porque lo hace a propósito, justamente para que caigan. Está todo armado. No le hizo el cuarto al pibe y ¿hace carteras? Se están cag... de hambre los pueblos originarios que están haciendo estas carteras”, añadió.

En medio de su “desconfianza” por la elección de la empresa de la primera dama, la panelista volvió a apuntar: “¡Ni sabe que existe la cartera! Me da bronca cuando se pone al estilo de Laura Ingalls, con el vestido blanco tirada en el césped. Quiere vender una imagen que no es porque Fabiola no es así. Es la de las fiestas clandestinas con las amigas. Se quiere hacer la que es buena”.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, el 14 de julio de 2020 generó una ola de repudio

En el ciclo, también reflexionaron sobre lo ocurrido en la fiesta de Olivos y el vacunatorio VIP y Yanina aprovechó para remarcar su postura al respecto. “Yo, a esta mujer después de todo lo que vi [de la fiesta clandestina], que nunca pidió perdón ni nada, no le creo nada y tampoco le tengo que creer que ahora hace carteras”, aseveró. Por otra parte, De Brito recordó que la primera dama pidió perdón hace unos días, casi un año después del escándalo. “Fue un año después y lo pidió el que contestó el mail. A mí no me gusta que el Gobierno nos falte el respeto y se nos rían en la cara”, afirmó Latorre. En medio de su insistencia, le pidió a la mujer de Alberto Fernández que se muestre tal cual es en lugar de verse posando en una escenografía armada.