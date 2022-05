“Están manejadas por incompetentes”: la frase de Pablo Rossi contra las empresas estatales

Este miércoles, en el habitual pase que llevan adelante en LN+ Paulino Rodríguez y Pablo Rossi, los periodistas dialogaron sobre las falencias que tiene actualmente el estado nacional, especialmente en la forma en que desincentiva la producción y no ofrece estímulos al que produce. En ese sentido, y con relación a las empresas estatales, el conductor de Hora 17, estalló: “Están manejadas por incompetentes a los que no se les cae una idea”.

El pase de este miércoles entre ambos conductores se centró en las funciones del Estado y los dos criticaron algunas medidas burocráticas y restrictivas del gobierno, entre las cuales mencionaron la segmentación para las tarifas de servicios públicos y los precios cuidados. Rossi habló entonces de una “burocracia enloquecedora y una política económica híper regulatoria”, donde es más sencillo “controlar que incentivar”.

Más adelante, luego de que Paulino Rodríguez hiciera una comparación entre la empresa privada, que busca incentivar y preparar más a sus trabajadores contra lo que suele hacer el Estado, donde si bien aclaró que no todos son así, sí hay algo más “holgazán, todo cuesta el doble, y los incentivos están invertidos”. “En el estado, en general, en términos generales, el sistema está hecho para que al bueno, al competitivo, al productivo... no importa: da lo mismo si sos productivo o si no lo sos”, expresó Rossi.

“Terminamos en que la mitad de la población está subsidiada, son subsidios inconducentes, meros regalos -continuó Rossi-. Ahora, el gobierno que está hasta la coronilla con el gasto público quiere entregar palas y se da cuenta de que en vez de subsidiar a lo pavo, se necesita que la gente convierta el subsidio en trabajo. Lo que pasa que por años subsidiaste a gente y la dejaste inmóvil en su casa, quitándole la dignidad de tener actitud y aptitud para el trabajo. Esa persona quedó fuera de la práctica laboral, fuera de la cultura del trabajo”.

Más adelante, para dar un ejemplo gráfico de lo que estaba diciendo, el conductor de Hora 17 apeló a un ejemplo gráfico. “Solo pensar que Trenes Argentinos Sociedad del Estado tiene 30.000 trabajadores y que es la empresa nacional que tiene más empleados, en un país sin trenes... Digo sin trenes, como protagonista del sistema productivo o de transporte”, expresó.

Tomado de este ejemplo, el conductor de Hora 17, sentenció de modo vehemente: “Ahí tenés la manera en que las sociedades del estado están manejadas por incompetentes, burócratas, que no se les cae una idea, solo parasitar un estado”.

“Y no lo digo por los empleados”, aclaró luego, y agregó: “Digo por los que diseñan, que tienen las responsabilidad, burócratas que vegetan durante muchísimo tiempo allí. El Estado es su coto de casa, se quedan, y la política nunca llega a perforar, a penetrar, a reformar”, concluyó el periodista.