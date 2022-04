Ana Rosenfeld arremetió contra las clientas que la acusaron de estafa: “Se van a sentir incómodas en Tribunales”

La abogada Ana Rosenfeld respondió este viernes a las denuncias de sus exclientas, quienes la acusan de haberlas estafado. En diálogo con Intrusos (América), la letrada se mostró molesta y les mandó un fuerte mensaje sobre las causas que les inició por difamación.

Ante la consulta del periodista Rafael Jury, Rosenfeld contestó: “Por favor. Basta. Miren. Estoy ganando todos los casos de estas chicas en Tribunales. He iniciado todas las acciones legales tendientes a demostrar no solamente que no soy ninguna estafadora, que no he defraudado a nadie, sino que, más allá de eso, estas chicas me deben a mí por mi trabajo profesional, y los expedientes hablan por sí solos, eh. Así que no tengo nada que decir al respecto”.

El furioso mensaje de Ana Rosenfeld a sus exclientas

Luego, la letrada acusó a sus exdefendidas de “buscar fama” y lanzó. “No sé, les dieron cámara, se sentaron, se sintieron cómodas. Se van a sentir incómodas en Tribunales. Y también sus abogados”. Acto seguido, el cronista le consultó a la entrevistada si sus exclientas debían pagarle, a lo cual contestó con una dura sentencia: “¡Por supuesto! ¿Cómo no me van a pagar? Y ahora, el nuevo juicio que les inicié, también van a tener que pagar. Con mi trabajo no se joroba”.

¿Qué dijo Ana Rosenfeld sobre su pelea con Yanina Latorre?

Por otra parte, la jurista se refirió a su cruce mediático con la periodista Yanina Latorre, compañera suya en LAM (América). Con ánimos de bajar el tono a la pelea, luego de un mes de ausencia por vacaciones, Rosenfeld definió a la relación que las une como “profesional”.

Asimismo, descartó haberse sentido “agredida” o “intimidada” por la panelista. “No, por favor. Yo siempre digo que lo que pasa dentro de un programa, tiene que verse dentro del programa. Acá hubo simplemente trabajo, y se habló de lo que había que hablarse”, subrayó.

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld

Tres periodistas, en la mira de Rosenfeld

En su regreso al programa, la panelista anticipó que denunciará a las tres mujeres que arremetieron contra ella. Incluso, aseguró que hará lo propio con “tres profesionales del periodismo”, aunque evitó dar nombres. “Hubo tres personas que se metieron con mi trabajo y no les voy a permitir que teatralicen una situación en Tribunales, como que yo le rogué a un juez que me tome una audiencia. (...) No voy a nombrar a los tres periodistas por ahora. Ya se van a enterar cuando haga las presentaciones”.