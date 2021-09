El sorpresivo baile de Pablo Rossi que tentó a Paulino Rodrigues: “Yo no me animaría”

Este lunes, en el habitual pase que realizan en LN+ Paulino Rodrigues y Pablo Rossi, se vivió un momento risueño cuando este último periodista, en medio de su análisis de los spots de campaña, realizó unos pases de baile que hicieron reír a su colega. Ante la sorpresa, lo felicitó por su expresividad y sentenció: “Yo no me animaría”.

Ambos periodistas realizaban el pase entre sus programas, +Info a la tarde y Hora 17 y hablaban de las próximas elecciones PASO que se llevarán adelante el domingo 12 de septiembre. El ida y vuelta era sobre las opciones que tenía la gente para votar.

El sorpresivo baile de Pablo Rossi que hizo reir a sus colegas

Para explicar su punto de vista sobre este tema que sostenía que el hecho de tener más listas para votar no quería decir que haya necesariamente mejores propuestas, Rossi comenzó a decir: “Que haya mayores opciones que gritan, que buscan llamar la atención, ¿es realmente decir que hay una opción construida?”.

A continuación, las palabras del conductor de Hora 17 dieron lugar a una escena más histriónica. “Digamos, que haya muchos gritando: ‘Eh, acá. Vení, votame, dale, mirá...”. En ese momento y para darle cuerpo a lo que estaba diciendo, el periodista realizó un baile mientras decía: “’Mirá como bailo’”. Y agregó: “Bailan, cantan...”.

En ese momento, Rodrigues no pudo evitar reírse por los movimientos que acababa de hacer su colega, y enseguida le dijo: “Te queda bien, igual (el baile). Lo hacés muy bien. Yo no me animaría”.

También con una sonrisa, Rossi respondió: “No. Yo, ¿sabés qué...? He sido locutor de desfiles de moda, locutor de peñas, en mi adolescencia”. “¡Muy bien! Hacías las presentaciones. Qué grande”, agregó Rodrigues.

A continuación, y pasado el momento risueño, el periodista que había bailado redondeó su concepto. “Que busquen llamar la atención es un paso importante de la política, pero no siempre es lo que te termina definiendo que el que te está pidiendo el voto tenga un plan. Me parece que (los políticos) se han contagiado de lo livianito. ‘Busquemos llamar la atención a como dé lugar. Total, la gente está en otra’”, explicó.

