Fátima Flórez explicó por qué ya no imita a Javier Milei y reveló el inédito personaje que prepara: “Muy fuerte internacionalmente”

La humorista Fátima Flórez habló desde Mar del Plata, donde se encuentra haciendo temporada con su show teatral Fátima Universal, y contó detalles sobre su propuesta en el escenario, cómo estudia a sus personajes y qué diferencial tiene su obra este año. También reveló por qué ya no imita al presidente Javier Milei, con quien mantuvo una relación a inicio de su gestión, y no realiza imitaciones de otra figuras como la vicepresidenta Victoria Villarruel o Karina Milei. Además anticipó que analiza sumar a su repertorio a una “figura internacional”.

En un principio, Flórez se refirió a la visita de la senadora Patricia Bullrich, quien en su paso por la ciudad costera aprovechó para asistir al show de la artista y, tras la función, le celebró la imitación que hizo sobre ella: “A mí me sacás perfecto”. Al respecto, la imitadora declaró en diálogo con LN+: “Por lo que sé, estuvo un solo día acá en Mar del Plata y eligió vernos. Estoy super feliz con eso. Se divirtió muchísimo y disfrutó de toda la obra. No solo de su imitación, sino también de todos los musicales y el equipo que me acompaña. Es un espectáculo hermoso y super familiar”.

Acto seguido, le consultaron por qué ya no imita al Presidente desde la ruptura y respondió: “En mis espectáculos suelo ser camaleónica e incorporar personajes. En el anterior lo hacía pero en este no. Voy cambiando. Pero no quiere decir que no pueda volver a ingresar este verano. Es un espectáculo muy interactivo y, al ser la directora artística, puedo hacerlo”.

“Soy muy respetuosa de lo que son los vínculos, más allá de que sean famosos o no. No me gusta andar contando si me hablo con él o no. Son cosas que quedan para la intimidad. Obviamente, él es muy fanático de mi trabajo y me ha ponderado mucho, pero contar tanto me parece una tilinguería total”, aclaró ante una pregunta sobre si tiene diálogo cotidiano con el mandatario.

Por otra parte, Flórez contó que detrás de cada personaje hay un proceso y un trabajo para adoptar las voces y los comportamientos. “Los interpreto y hago una búsqueda, siempre desde el respeto y sin herir ni burlarme de nadie. Puedo decir un chiste más picante que otro, pero no más”, dijo y sostuvo que en sus imitaciones a la expresidenta Cristina Kirchner ha hecho “chistes picantes”, incluso cuando era mandataria.

En esta línea, también hizo mención a Jorge Lanata, con quien trabajó en Periodismo para Todos (PPT) y quien le abrió las puertas en el rubro mediático. El pasado 30 de diciembre se cumplió un año de la muerte del periodista y la imitadora lo recordó: “Con él tengo un recuerdo hermoso. Me encanta que me pregunten por él porque me dio una oportunidad increíble en su programa. Fueron tres años de mucho éxito que la gente sigue recordando, y eso que fue hace mucho tiempo ya. Son esos éxitos que quedan muy grabados en el corazón de la gente”.

Ya en un tono coyuntural, Flórez aseguró que la obra que está presentando este verano es “muy arriba” y que cuenta con un esfuerzo muy grande detrás de parte de un equipo muy amplio. Declaró que esta muy contenta por el show, sobre el cual dijo que es muy completo, y anticipó que comenzó a estudiar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como futuro personaje porque es “muy fuerte internacionalmente”. “También estoy viendo acá en la Argentina. Siempre estoy con las antenas, viendo qué es lo que está pasando, y abierta a nuevos desafíos”, continuó.

Por último, explicó por qué nunca imitó públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Si bien en la entrevista ofreció una breve imitación, luego declaró: “Nunca la hice pero puede entrar. Es una mujer de la política, así que todo puede ser”. En este sentido, también dijo que a la hermana del Presidente, Karina Milei, ya la estudió: “La tengo pero todavía no la estrené. Vamos a dejar que todo fluya. Es un personaje muy importante, a la par del Presidente, que puede entrar en cualquier momento al escenario. Le tengo fe también”.