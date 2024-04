Fernán Quirós explicó por qué la vacuna contra el dengue no se debe incluir todavía en el calendario nacional

Escuchar

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, explicó por qué no debe incluirse todavía la vacuna contra el dengue en el calendario nacional pese a la gran cantidad de casos, con récord histórico, en la Argentina. Entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios, el médico y funcionario porteño consideró que el motivo principal es que todavía no hay información suficiente sobre su uso en el terreno efectivo, dado que apenas lleva un año y “recién se está empezando a aplicar”.

“La vacuna ha demostrado ser eficaz y segura, dos condiciones para poderla aprobar en un país”, indicó Quirós sobre la dosis que fue aprobada por Anmat en 2023. Sin embargo remarcó que si hubiera que suministrarla sería específicamente para los lugares con un alto brote de dengue y al segmento etario que se ve más afectado por la enfermedad.

“ La opinión generalizada es que la vacuna debe usarse de manera focalizada y segmentada. Focalizada significa en las zonas endémicas de alto tránsito, en los lugares en qué hay dengue todo el año. En la Argentina en el último año, el norte se volvió endémico”, detalló Quirós.

Y continuó con su explicación: “Segmentada, quiere decir para los grupos de edad que más sufren la enfermedad. Los datos al día de hoy, indican que las más afectadas son las personas entre 20 y 30 años, y en otras entre 30 y 40 años. Por lo que es probable que se apruebe en términos de políticas publicas para los grupos jóvenes en el norte, que son los que más proporción de enfermos tienen”.

Por otro lado, se refirió a las recomendaciones de aplicarla o no en personas adultas mayores a 60 años. “La vacuna fue probada en adolescentes de 4 a 17 años. Pero se proyectan los resultados a gente de edad joven o media que debieran tener una respuesta biológica muy similar, pero no hay ninguna información publicada hasta el día de hoy de cuál es la eficacia y la seguridad de esta vacuna en mayores de 60 años. No sabemos si va a tener o no la misma respuesta. Al día de hoy para la política pública, no estaría indicada por ahora para adultos mayores”.

En ese sentido, especificó que se trata de un brote histórico no solo para la Argentina sino para la región. Brasil es el que concentra el 80% de los casos, seguidos de Paraguay, mientras que la Argentina se ubica en torno al 3% y 4% con 129 fallecidos y más de 180.000 casos.

Más tarde, explicó que el cambio climático es uno de los componentes que provocó que el mosquito de la especie Aedes Aegypti se estableciera más al sur del continente en regiones donde históricamente no habitaba por las temperaturas más bajas. “ La combinación de una urbanización desordenada, la pobreza de Sudamérica con el cambio climático es una combinación fatídica para esta enfermedad ”.

Ante el aumento de casos de dengue debido al clima propenso para el desarrollo del mosquito transmisor, es que se recomienda tener precaución y evitar la reproducción desde nuestros hogares (Fuente: Pexels)

Además, resaltó que esa especie que es la que transmite el dengue se la conoce como “doméstica” dado que se establece en zonas donde las personas pasan mucho tiempo durante el día, como las casas y los lugares de trabajo. E indicó que alrededor del 80% de los mosquitos que están en ambientes públicos son de otras especies.

También desmintió ciertos mitos referidos a la prevención, el tratamiento y la fumigación. Sobre este último punto aseguró que no se recomienda la fumigación dado que eso no extermina los huevos que pone la hembra de esa especia, sino que lo recomendable es evitar la acumulación de agua en macetas, el jardín, rejillas y, ante la duda, verter agua hirviendo para matar los huevos.

A su vez, identificó que la letalidad de la enfermedad tras un segundo contagio espaciado en el tiempo no es significativamente mayor que la primera vez. En tanto no recomendó el uso de repelentes caseros que no hayan sido testeados previamente dado que podría ocasionar otro tipo de problemas en la piel, y surtir efecto adecuadamente.

Por último, explicó que el dengue llegó para quedarse en la ciudad de Buenos Aires. “ El dengue se instaló de manera definitiva y va a pasar lo mismo todos los años. La enfermedad está terminando en esta semanas, pero todos los años vamos a tener un grado de contagio. No es que ya pasó, siempre va a venir. Sepamos cómo prevenirlo desde los meses de agosto, antes de que las larvas nazcan con la llegada del verano y conozcamos cuáles son los síntomas”, recomendó.

