“Fernanda Vallejos, más elegante”: Luis Majul analizó el perfil de Silvina Batakis, la nueva ministra de economía

Silvina Batakis, la exministra de Economía del gobierno bonaerense de Daniel Scioli, y hasta este domingo secretaria de Provincias del ministerio del Interior que conduce el camporista Eduardo “Wado” de Pedro fue designada como la nueva ministra de Economía de la Nación, tras la tumultuosa renuncia de Martín Guzmán.

“Batakis es una Fernanda Vallejos más elegante”, analizó el periodista Luis Majul, comparándola con la economista ultra cristinista que trató de “mequetrefe” y “ocupa” al presidente Alberto Fernández.

El conductor del noticiero 8.30 AM analizó la crisis del gobierno argentino junto a Débora Plager y Marina Calabró durante el pase con el programa Buen día Nación, que conduce Luis Novaresio por la pantalla de LN+.

“Cristina provocó un golpe de fuego amigo”, sostuvo Novaresio en relación al crítico discurso que dio la vicepresidenta el sábado pasado en Ensenada, cuando incluso llegó a burlarse del Presidente por el furcio sobre “Garganta profunda”.

“Cristina gobierna pero no del todo, para no hacerse cargo del bolonqui”, agregó el periodista. “Mucho margen para la ajenidad no le queda. Batakis implica la profundización del gobierno kirchnerista”, consideró, en este sentido, Marina Calabró.

Cristina Fernandez de Kirchner en una acto en elpartido de Ensenada junto al intendente Mario Secco, para conmemorar a Juan Domingo Peron Hernan Zenteno - LA NACION

“Dicen que el nombre de Batakis fue sugerido por Santiago Cafiero y por Daniel Scioli”, reveló Majul. Plager asintió y sostuvo que existen tres datos que describen la crisis actual. “El primero es que Scioli tuvo relevancia en la decisión final; en segundo lugar, la conversación entre Alberto y Cristina fue durísima, en términos agraviantes por parte de Cristina; y en tercer lugar la jefatura de gabinete no estaba vacante para Sergio Massa como se decía; Santiago Cafiero sigue oficiando como jefe de Gabinete”.

Cuando los periodistas se preguntaron qué se espera en materia económica con la llegada de Batakis, la mayoría no pareció sorprenderse. “Cuando José del Rio entrevistó a Batakis en 2015, ella ya usaba ese lenguaje pseudo populista. Pero la Batakis de ahora es más parecida a Wado De Pedro y a Cristina que a Scioli”, anticipó Majul.

“A todos nos preocupa el tema de la inflación que hay que resolver con una mirada de mediano y largo plazo, y que por supuesto no se enfríe la economía”, había dicho Batakis en 2015 en una entrevista emitida por LN+.

“Ella técnicamente es solvente, todos dicen que sabe de lo que habla, pero es una peronista clásica. Cuando estuvo con Scioli fue sciolista y hoy es cristinista. Grabois tiene ideas consistentes, pero eso no quiere decir que las comparta. Batakis no va a hacer un ajuste”, dijo Novaresio.

“Por ahí es una gran técnica, pero cuando la escuchás es sarasa”, criticó Majul. “Están mirando con atención la asunción de Batakis desde la ciudad de Buenos Aires, ella impulsó el recorte de fondos coparticipables a la Ciudad”, recordó Plager.

“Batakis es una Fernanda Vallejos más elegante”, describió Majul, y el columnista económico Gabriel Ziblat asintió. Según sus fuentes, la designación de Batakis “fue como poner a Fernanda Vallejos pero con formalismos, con un poco más de elegancia pero la consecuencia política es la misma”.

Frente a estas declaraciones, Novaresio cerró: “Todo esto revela el vértigo y la improvisación que tiene esta crisis”.