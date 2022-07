El ejemplo de Fausto Spotorno para explicar la falta de dólares

Fausto Spotorno visitó los estudios de El Noticiero por LN+ y se refirió a la situación del dólar en el país. Junto al periodista Eduardo Feinmann analizaron las variables que se vienen dando en los últimos días y, ante eso, el economista decidió sacar a la luz un ejemplo que vincula a las divisas con la producción de autos de alta gama.

En primer lugar, Feinmann presentó el tema cuestionando los dichos del presidente Alberto Fernández sobre el “problema” del crecimiento del país. Ante eso, Spotorno se encargó de visibilizar las problemáticas en torno a la moneda estadounidense. “Faltan dólares porque no se generan. El problema fundamental es que tenés dos precios y cuando ofrecés el más barato todo el mundo lo quiere sacar”, sostuvo.

Para darle fundamento a su teoría, el economista decidió citar el ejemplo de la producción de las Ferrari: “Si yo quiero comprar Ferrari y te digo que no hay, vos me preguntás: ‘Pero ¿cuánto querés pagar?’. Si tu respuesta es 10 mil dólares, bueno, no existe. Acá no es que faltan dólares, sino que no hay al tipo de cambio oficial. Si vos querés comprar blue, te lo venden. Hay algo cierto en el mundo: los precios subieron mucho, existe la guerra de Ucrania y algunos productos están en falta, pero lo que es el faltante de dólares solamente pasa en Argentina, en el resto del mundo no”.

En esa misma línea, criticó los procedimientos en materia económica que lleva adelante el país: “Otra pregunta es ¿qué vas a hacer con el cepo? ¿Vamos a seguir hasta el infinito con eso? Hubo récord de liquidación de producción agrícola y en los primeros cinco meses se liquidaron granos como nunca en la historia argentina. El gas aumentó mucho el precio pero no tenemos gasoducto y no tenemos cómo traerlo hasta acá. Después la vicepresidenta (Cristina Kirchner) habla del festival de las importaciones pero cuando después querés comprar un neumático no hay”.

“Te faltan dólares porque ponés el precio equivocado. Pretendés que el empresario compre a 80 afuera y acá lo venda a 60, es imposible. Querés comprar ropa y fijate los precios que tenés, están todos trastocados por algo. Algunos van para arriba y otros para abajo. Hay falta de crecimiento económico y de inversiones”, sintetizó.