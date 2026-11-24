El secretario de Finanzas, Federico Furiase, relativizó este martes la caída trimestral de la economía y negó que haya una recesión. Aseguró que los datos de la baja corresponden al mes de julio y señaló que en agosto y septiembre hubo un crecimiento en la actividad. Además, desmintió que el ministro de Economía, Luis Caputo, vaya a renunciar.

“Que hayamos entrado en recesión es un dato del pasado porque los números de agosto y septiembre ya exhiben una recuperación respecto de lo que fue la caída de julio. Para que haya una recesión se tienen que cumplir tres características: que haya una caída profunda, que sea difundida entre todos los sectores y que sea extendida en el tiempo”, dijo en diálogo con Luis Majul en LN+.

En esta línea, el secretario marcó que la caída de julio se produjo por factores “transitorios, como el Mundial, las lluvias y el aumento del precio del gas”, y señaló que, a pesar del contexto internacional complejo, la Argentina se recuperó en agosto y septiembre: “Estamos 1,1% arriba. La economía está 6,1% por encima de diciembre de 2023, con lo cual no se cumplen las características de una caída extendida en el tiempo. Es algo técnico”.

Furiase desmintió una renuncia de Luis Caputo como ministro de Economía

En tanto, siguió: “Un aumento de 1,1% después de una caída no es chiquito y prevemos que eso se va a extender durante el último trimestre. Además, la suba de septiembre dejó un arrastre positivo para el crecimiento trimestral del 0,4%”.

De cara a los próximos meses y previo a las elecciones presidenciales de 2027, Furiase destacó que la economía puede llegar a 1%, pero volvió a enfatizar el contexto internacional. En ese sentido, afirmó que muchos países están en crisis porque suben las tasas de interés, hay un shock petrolero, caen las bolsas de todo el mundo y salen capitales de economías emergentes para ir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

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El secretario sostuvo que, si bien esos factores generan devaluaciones y recesiones, a la Argentina no le afectan y explicó: “Se debe, en primer lugar, a que estamos en superávit fiscal, con lo cual la suba de la tasa de interés internacional y del riesgo país no afecta, porque no tenemos que ir a los mercados a financiar déficit. Por otro lado, la Argentina no tiene déficit de la cuenta corriente, es decir, cuando se gasta más de lo que se produce y el mundo financia la fiesta. Como tercer punto, todas las necesidades de este año y el que viene ya están cubiertas”.

El mercado frente a las elecciones

A menos de un año para las elecciones, Furiase se refirió al rol del mercado e indicó que está “preocupado” por lo que puede llegar a pasar en el país después de 2027. “Las tasas que suben son de los bonos que vencen en esa fecha. Entonces, tiene miedo de que este modelo económico no siga. En la Argentina, lamentablemente, cada vez que hay una proximidad de elecciones, se genera volatilidad por su historia y porque se dirime si vamos hacia la derecha o la izquierda”, aseveró.

Además planteó que para 2027 los argentinos pueden esperar “más estabilización macroeconómica”. “Apuntamos a tener orden fiscal y monetario y que eso siga bajando a la inflación, que hoy está corriendo al 1,5% mensual, un ritmo del 20% anual. Eso permite que los salarios reales se sigan recuperando”, subrayó.

Por último, el secretario habló sobre las versiones que sostenían que Caputo podría renunciar al Ministerio de Economía y dijo que el titular de la cartera “no se va para nada”. Furiase afirmó que se trató de rumores que surgen porque “se está aprovechando un contexto internacional muy complicado en el que están subiendo las tasas de interés”. “Saben que el plan económico es una fortaleza y apuntan contra él”, expresó.