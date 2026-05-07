Javier Milei defendió a Adorni y dijo que el funcionario adelantará su declaración jurada: “No voy a ejecutar a un inocente”

El presidente Javier Milei defendió otra vez a Manuel Adorni tras el pedido de Patricia Bullrich de que adelante su presentación de la declaración jurada de bienes. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, sostuvo en relación al jefe de Gabinete.

“No voy a ejecutar a una persona honesta”, advirtió Milei en diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+. Atacó al contratista que declaró ante la justicia federal, a quien tildó de ser un “militante kirchnerista” y cuestionó al periodismo: “No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados, porque les dijo la verdad -que son sólo periodistas-, a una persona honesta. Eso es lo que no van a entender”.

Además siguió: “El desgaste político no me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente. Si ustedes [los periodistas] se sintieron tocados como grupo corporativo por algo que dijo Manuel que es verdad, lo siento, pero no voy a estar ejecutando gente honesta porque es injusto”.

Javier Milei defendió a Adorni: “No voy a ejecutar a un inocente”

Bullrich había pedido minutos antes que Adorni apure las explicaciones ante la opinión pública. El jefe de Gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales federales de Comodoro Py.

El Presidente, por su parte, señaló que el jefe de Gabinete tiene los números de sus operaciones para presentar pero que lo hará según los “tiempos de la Justicia”. “Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora Pagano. Es una mentirosa compulsiva”, remarcó.

“Yo no contesto a cualquiera. Cuando hablo del 95% sé muy bien de lo que hablo. El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia. Actúan de fiscales, jueces, dictan sentencia y se ponen por encima de la Constitución. Ustedes opinen lo que quieran, pero me parece que no están por encima de la Constitución”, sostuvo Milei.

Milei salió a respaldar a Adorni luego de que Bullrich exija que presente sus DDJJ

El contratista Matías Tabar dijo bajo juramento al fiscal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

El Presidente apuntó contra Tabar. “¿Y qué pruebas tiene el contratista? Le dan entidad a un militante kirchnerista, cuyo prontuario es muy dudoso. Hablaban de una cascada y después se vio que eran dos cañitos de agua. Tienen una predilección por darle valor a las mentiras", dijo también atacando al periodismo.

Y agregó: “¿Ya juzgó la Justicia? ¿Le dio valor al testimonio? La Justicia tiene que investigar todo. Sé que el testimonio no tiene valor. Fue desfigurado con cosas que seguro ustedes también saben".

Milei se atajó sobre una posible salida del jefe de Gabinete: “Ni en pedo se va a ir”. Y añadió: “Nadie se queda con los dedos sucios en mi gobierno. A todos los que tuvieron manchas los ejecuté. No me quedé con ninguno. Pero estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien”.

Milei defendió a Adorni y dijo que se presentará ante la Justicia presidencia

“Las cosas que me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio lo ejecuto. Vine a escribir la mejor pagina de la sociedad, no voy a dejar que eso se ensucie. Y me consta que él está limpio”, explicó además.

Respecto a posibles internas a raíz de la denuncia contra Adorni, Milei marcó: “El Presidente soy yo, yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, que me lo plantee y deberá acatar o se va. Yo he protegido cada vez que atacaron a alguno de mis ministros con calumnias o mentiras y no voy a cambiar mi forma de proteger a mis colaboradores cuando son honestos”.

Aseguró también que no gobierna por la imagen, sino para “hacer el mejor gobierno de la historia” y sumó: “No voy a dejar de hacer las cosas que están correctas. Mis políticas son justas, yo no ejecuto inocentes”.

Sobre una alianza con Pro

En otro tramo de la entrevista, el Presidente anticipó las elecciones de 2027 y habló sobre una posible unión con Pro para enfrentar al kirchnerismo. El mandatario indicó que siente “respeto y cariño” por Mauricio Macri y dijo que, si lo hubiese visto en Fundación Libertad, lo hubiese saludado.

Javier Milei habló sobre una posible alianza con Pro Prensa Senado de la Nación

“Siempre dije que el Gobierno tiene tres líneas de acción: gestión (trabajo 16 horas por día y estoy arriba de los ministros de manera casi infumable) y me dedico a la batalla cultural. La política la delego y en eso están trabajando. Nadie olvida que fue el primero que le ganó al kirchnerismo y apoyó a este Gobierno”, explicó.

Acto seguido, Milei insistió en que “equipo que gana no se cambia” y marcó que Karina Milei logró hacer de La Libertad Avanza un partido nacional en todo el país en seis meses y ganó en 16 de los 24 distritos en la última elección. “La realidad es que mi hermana parece que eso lo hace muy bien. ¿Por qué voy a estar interfiriendo? Se llama diferenciación del trabajo", advirtió.

“En la última elección fuimos en muchos lugares con Pro. La realidad es que si todos pensaran igual, nadie piensa. Nosotros motivamos a que la gente piense distinto para tener un abanico de posibilidades más grande”, añadió.