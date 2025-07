Guillermo Francos, sobre una eventual candidatura de Villarruel: “Seguro tiene aspiraciones políticas, pero hay que ver si están los votos”

En medio de la conflictiva relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se metió en medio de la disputa y calmó las tensiones. El funcionario afirmó que los cruces en el Poder Ejecutivo no ponen en riesgo la institucionalidad del país y, a la vez, se refirió a una eventual candidatura de la vicepresidenta en las elecciones de 2027: “Aspiraciones políticas seguro tiene, lo que hay que ver es si tiene los votos”.

“No hay una crisis institucional porque cada uno cumple su función. Es política porque hay una diferencia de pensamientos. Eso no pone en riesgo la institucionalidad ni nada por el estilo. No creo que haya un motivo para que Villarruel renuncie. Puede pasar como en la disputa entre Cristina Kirchner y [Julio] Cobos”, explicó Francos en LN+.

A su vez, el jefe de Gabinete consideró que todos los políticos en actividad tienen el derecho a aspirar a ser candidatos presidencial, aunque la cuestión está en si “cuentan con los votos”. En tanto, expresó: “Tenemos una situación que genera diferencias porque la vicepresidenta ha cuestionado la política de jubilados del Gobierno, la cual está sustentada en el equilibrio fiscal. A mi juicio, el comentario fue desproporcionado en cuanto a los montos. Quizás la vicepresidente se siente apartada del gobierno nacional, pero la verdad es que me excede“.

Guillermo Francos dijo que habló con Victoria Villarruel antes de la sesión en el Senado convocada por la oposición Santiago Oróz

Respecto a la sesión especial en el Senado del último jueves, convocada por la oposición, la cual fue convalidada por la presidenta del recinto e inició una serie de acusaciones entre funcionarios del Gobierno -incluido el Presidente- y la vicepresidenta nacional, Francos afirmó que mantuvo una conversación con Villarruel antes de la jornada legislativa, en la que hablaron sobre su regularidad. “Ella me dijo que si se juntaba el quorum, se iba a hacer igual. Es una cuestión de criterios. Yo le di mi visión, aunque coincidimos en que era irregular porque no tenía el dictamen”, comentó el ministro.

Por otro lado, Francos dio aclaraciones sobre las disputas entre Milei y los gobernadores en el marco de exigencias de más fondos para las provincias. Al respecto, detalló: “El Presidente nunca quiso decir que sean todos lo mismo porque de hecho no lo son. Todos tienen situaciones distintas, algunos han hecho ajustes. Hay que diferenciar porque con algunos tenemos diálogo”.

“Nuestro gobierno, que no tiene ningún gobernador propio, es el que, en términos relativos al presupuesto disponible para ATN, más otorgó, con excepción del periodo de la pandemia con Alberto Fernández“, continuó.