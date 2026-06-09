Alejandra Monteoliva se refirió al caso de Agostina Vega y defendió la investigación del caso

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, defendió este martes por la noche la investigación llevada a cabo en torno al caso de Agostina Vega. “No se demoró la Alerta Sofía”, explicó la funcionaria en el marco de una entrevista brindada a LN+.

Al brindar más detalles sobre el protocolo de búsqueda de menores, la ministra explicó que se trata de una “decisión conjunta” que incluye al fiscal, al juez de la causa y a las autoridades.

También aseguró que está demostrado que emitir una Alerta Sofía de manera prematura puede ser contraproducente. “Por ejemplo, si es una situación de trata, se puede correr el riesgo de que le quiten la vida a esa persona”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, habló sobre la figura de “femicidio”, tras ser criticada por referirse al caso de Agostina como un “homicidio”. “No todos los homicidios de mujeres son femicidios”, indicó. Además, detalló que para diferenciarlos se tiene en cuenta que el hecho se haya realizado por el hecho de que la víctima sea una mujer.

“El fiscal ha cumplido con los pasos de la investigación. Existe un cuerpo, una investigación que avanza, sospechosos detenidos identificados y una hipótesis. Grave sería que eso no existiera”, defendió.

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