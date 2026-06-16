Habló Scaloni, antes del debut de Argentina en el Mundial 2026: “Estamos confiados; llegamos en un buen momento”

Previo al debut de la Argentina en la Copa del Mundo 2026, el director técnico de la selección, Lionel Scaloni, se presentó ante los medios para bajar las expectativas y transmitir un mensaje de serenidad.

En una confernecia de prensa marcada por la emoción y la reflexión, el conductor del equipo nacional enfatizó: “Estamos confiados y creo que llegamos en un buen momento”, afirmó Scaloni ante la prensa.

Al ser consultado sobre si siente un aplomo distinto al de sus inicios, Scaloni fue tajante sobre su trabajo: “El equilibrio creo que es la palabra justa; seguimos estando de la misma manera sabiendo que hacemos las cosas lo mejor posible” y respecto a la presión mediática, el técnico descartó que los resultados pasados alteren su esencia y recalcó: “No somos más que nadie ni tampoco menos que nadie, esa es la realidad”.

Lionel Scaloni confirmó al recuperación de Emiliano "Dibu" Martínez Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El entrenador no confirmó el once inicial, aunque aclaró que los futbolistas conocerán la formación tras la última práctica. Sobre el estado físico del arquero Emiliano Martínez, Scaloni llevó tranquilidad: “Está bien, está disponible para mañana; si todo va como fue ayer y anteayer, creo que va a jugar”. Asismismo, el técnico confirmó que la recuperación de Julián Álvarez fue positiva tras una molestia en el tobillo, por lo que es una opción disponible para el estreno.

En cuanto a lo táctico, Scaloni evitó precisar si utilizará una línea de tres o cuatro defensores y argumentó que el equipo debe ser versátil según lo que proponga el rival. “No va por el lado de si nos falta algún jugador; la esencia del equipo será la misma”, sentenció. Asimismo, analizó al próximo contrincante, Argelia, describiéndolo como un equipo peligroso con jugadores rápidos y gran despliegue físico: “Es un buen equipo para tener cuidado, para respetarlo y que nos va a poner las cosas muy difíciles”.

Al ser consultado por Lionel Messi, el entrenador destacó: “Queremos verlo jugar porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos" y enseguida agregó: “De mi parte siempre será así, no veo nada negativo (..) siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental, así que ahora lo será aún más y se lo ve bien”.

Lionel Scaloni destacó la presencia de Messi en la selección AFA

Finalmente, el técnico argentino insistió en que, pese a la importancia de la cita mundialista, el grupologró descomprimir la presión que suele rodear a este tipo de torneos. “Lo importante es que después del partido, pase lo que pase, nos sintamos orgullosos y tranquilos de que el equipo dio todo”, concluyó Scaloni de cara al debut de la selección argentina en el Mundial.