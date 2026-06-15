Mundial 2026: la emoción de Scaloni ante las preguntas de Palermo y el brasileño Djalminha en la conferencia de prensa

Martín Palermo se sentó en primera fila. Acreditado por una cadena deportiva, el exdelantero de Boca y de la selección, fue beneficiado con una de las preguntas para hacerle al entrenador Lionel Scaloni, un día antes del debut ante Argelia.

En la sala de conferencia de prensa frente al estadio de Kansas City donde mañana jugará Argentina, Palermo sorprendió a su excompañero en Estudiantes de La Plata en sus épocas de jugador.

“Que alegría verte Martín. Me emociona, No te había visto”, expresó Scaloni, mientras se le caían algunas lágrimas. Palermo tampoco pudo contener el llanto y le replicó: “No te hablo como periodista, te hablo como compañero que fuimos. Mi pregunta era de esa época que compartimos, de los lindos momentos en Estudiantes. Quería preguntarte: ¿te imaginabas todo esto?”.

“Él, particularmente, se comportó muy bien conmigo. Antes de mi época muy bonita en Estudiantes yo estuve cuatro meses sin jugar y él fue uno de los que me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol. Martín, te aprecio un montón”, le contestó el entrenador campeón del mundo.

Y continuó: “Gracias por estar. Sabés lo duro y lo lindo que es estar acá. Vamos con mucha ilusión. Los chicos van a dar lo máximo, le prometemos eso”.

Minutos más tarde, apareció entre los periodistas otro viejo conocido de Scaloni. Djalma Feitosa Dias, más conocido como Djalminha, el ex mediocampista brasileño con quien el DT argentino compartió plantel en el Deportivo La Coruña de España.

Djalminha

El brasileño fue al grano y, entre risas, se limitó a decir: “No voy a tardar con la pregunta, que nos morimos de calor aquí. Quería desearte toda la suerte del mundo, papá”.

Al reconocerlo, Scaloni reaccionó con una sonrisa y dijo: “Este sí que jugaba bien, eh. Martín (Palermo) jugaba mejor que vos. Vos hacías goles, pero aquel... ¡Qué grande, Djalminha! Sabés que te quiero mucho”.

Luego, el DT de la Selección sumó un mensaje: “Me gusta que un brasileño hinche por Argentina. La rivalidad solo es futbolística. Yo sé lo que es tener compañeros brasileños y sé que ellos hinchan por nosotros. Te quiero mucho, amigo”.

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