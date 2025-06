Hacia el fin de la guerra

El precio del petróleo en su variedad Brent se mantuvo inmutable este lunes durante varias horas. A partir del mediodía, sin embargo, comenzó una caída en su valor hasta horas de la tarde. Esta fluctuación responde a un enigma que se podría estar resolviendo en estas últimas horas, y es que el mercado de los hidrocarburos, determinado por lo que ocurre en Medio Oriente, apostaba a que el conflicto entre Israel e Irán iba a terminar pronto.

Resumen de mercado (23/06)

Existía una gran incertidumbre sobre la posición de Estados Unidos en este escenario. El vicepresidente J.D. Vance había dicho: “Esto es un ataque quirúrgico para destruir la capacidad de Irán para armar una bomba atómica”. Un artículo del historiador Naill Ferguson realiza un exhaustivo análisis de la cantidad de veces que el gobierno estadounidense habló de un ataque en el mismo estilo y las guerras duraron mucho más de lo que se pensaba.

Donald Trump había hecho otra afirmación, que salió ayer en la tapa de los diarios: “Esta guerra persigue como propósito un cambio de régimen”. Es otro concepto. Si pensáramos que el conflicto estaba destinado a que cayera la teocracia iraní, tendríamos que imaginar una guerra de mayor duración, sumado a otros interrogantes planteados por The Economist como, por ejemplo, cómo hubiera terminado. El mercado, sin embargo, confiaba más en Vance que en Trump.

Donald Trump (i), y el vicepresidente de EEUU, JD Vance, saludan en el anfiteatro de la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington (Foto de SAUL LOEB / AFP) SAUL LOEB - AFP

Empezaba una discusión en el Congreso de Estados Unidos respecto de si la administración Trump tenía autorización o no para el ataque que produjo sobre las bases nucleares de Irán. Y por la tarde, el jefe de Estado norteamericano hizo un posteo en Truth Social alentador, optimista y un poco insólito -como es él-: “Felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total (en aproximadamente seis horas cuando ambos países hayan completado sus misiones finales) durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente Irán iniciará el alto al fuego, luego Israel. En 24 horas el mundo anunciará finalmente la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa, suponiendo que todo funcione como debería, que así será. Felicitó a ambos países por su resistencia, coraje e inteligencia. Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo y nunca lo hará. ¡Qué Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga a Oriente Medio, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo!”.

Donald Trump anunció un alto el fuego entre Israel e Irán: “La guerra se considerará terminada”

Este mensaje permitiría pensar que el conflicto terminó. Pretende además mostrar que su liderazgo está dotado de una certidumbre sobre la cual hubo muchas dudas, empezando por los problemas comerciales y luego sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Daba la sensación que el mundo no respondía a sus pronósticos. Acá dice: “Esto lo manejamos nosotros”.

Es una guerra extraordinariamente tecnológica. Israel gastó en estos 12 días US$12.000 millones. Hizo también un despliegue llamativo en el campo de la inteligencia. Hay que recordar que esto se inauguró con la eliminación de 13 altos mandos de las Fuerzas Armadas, Servicio de Inteligencia y el sistema nuclear iraní, que fueron liquidados en una noche en sus casas.

Este conflicto gira en torno al derecho a Israel a existir, que está cuestionado desde su creación. Es un país democrático que no es reconocido por sus vecinos. Israel había empezado un acercamiento con países importantes del mundo árabe como Arabia Saudita, que dentro del Islam profesa la variante sunita, contradictoria con la chiita, del régimen persa, iraní. Aquella aproximación encendió alarmas importantes en Irán y puede haber estado detrás del horroroso ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 de Hamas sobre Israel. Allí se desencadenó una secuencia que terminó con el ataque de Israel primero y Estados Unidos después sobre las bases nucleares de Irán.

Israel usó como casus belli -acto o acontecimiento que justifica la declaración de guerra- un informe del organismo de control de la energía nuclear en el mundo, en cuyo frente está el argentino Rafael Grossi. Es por ello que el régimen iraní acaba de amenazarlo al decir: “Cuando termine la guerra, ya nos ocuparemos de él”. Estados Unidos atacó las reservas nucleares de Irán, que no fueron totalmente destruidas pero sí dañadas, e Irán produjo un ataque sobre una base militar de EE.UU. en Qatar, donde tienen más de 10000 soldados desplegados.

Bases militares de los Estados Unidos en Medio Oriente

¿En qué consistió esta última ofensiva? Hay un detalle: Trump dijo ayer que los iraníes le habían avisado. ¿Fue un ataque pactado? ¿Es algo parecido a lo que pasó después de que el propio Trump en enero de 2020 mandara a liquidar a un gran jerarca de la Guardia Revolucionaria Iraní, Qasem Solemaini, que estaba en el aeropuerto de Bagdad? Al poco tiempo Irán reaccionó también atacando una base militar de los Estados Unidos en Irak. Las informaciones dijeron que fue algo tolerado para que pudiera el gobierno iraní controlar su frente interno ante un ataque muy agresivo de Estados Unidos. ¿Pasó lo mismo? No sabemos. Daría la impresión, si uno sigue los dichos de Trump, de que sí.

Había un gran signo de pregunta, si uno mira a los expertos en la materia, respecto de que la reacción de Irán frente a estos ataques fuera a cerrar el Estrecho de Ormuz, donde pasa el 20% de los hidrocarburos que se consumen en el mundo. Cuando uno pone la lupa sobre esa posibilidad, se da cuenta de que no era tan fácil conseguirlo. El Estrecho de Ormuz no es controlado solamente por Irán sino también por Omán. Hubiera entrado en conflicto porque son aguas compartidas. Pero había sin embargo una razón más determinante: 47% del petróleo que importa China, aliado de Irán, pasa por este estrecho.

Esta es una guerra que, de manera más o menos directa, interpela a la Argentina y no sólo porque produce petróleo y gas. Primero, impacta por la existencia de un diplomático argentino, Grossi, en el corazón del problema. Pero también porque hay además un problema ya crónico con Irán, vinculado al ataque a la AMIA el 18 de julio de 1994, que está próximo a cumplir su aniversario número 31. Según la Justicia, estuvo involucrado Hezbollah, que es una organización terrorista con respaldo por parte del régimen iraní. Y, como si fuera poco, hay hoy una política exterior argentina extremadamente ligada a las posiciones de Israel y Trump en esta materia, a tal punto que este lunes, celebrando el ataque con una cárcel iraní, el canciller israelí terminó su comunicado con un “¡Viva la libertad, carajo!”. Esto nos acercó a un más al drama de Israel por su supervivencia, la única democracia en Medio Oriente que hizo que un intelectual como el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguineti, titulara su libro de ensayos sobre Israel “Israel, la frontera de Occidente”.

Este es el paisaje que presenta el mundo. Este es el drama internacional. En las próximas horas, sabremos si queda cancelado o no, según anunció Donald Trump.

En la Argentina estamos en otra frecuencia. Hay que seguir algunas guerrillas, no una guerra. Conflictos muy particulares, que aparentemente tienen poco que ver con el destino general de la sociedad. Si uno los examina en sus consecuencias, si ve en qué ajedrez están incorporados, se va a dar cuenta de que no es tan así, de que lo que pase el próximo mes en la vida de los partidos puede ser determinante de la calidad de vida de los argentinos, porque puede impactar sobre la economía.

El Presidente Milei encabeza el acto de juramento por el Día de la Bandera en el Campo Argentino de Polo Ricardo Pristupluk

El próximo 19 de julio cierran las listas electorales para la provincia de Buenos Aires, en la elección anticipada que convocó Axel Kicillof para el 7 de septiembre. Allí se están dirimiendo dos cuestiones que condicionan extraordinariamente la configuración de toda la política. Una es el conflicto entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, que fue condenada a prisión en su domicilio de la calle San José y, desde aquel domicilio, pretende ejercer una influencia superior a la que tenía en el armado de las listas.

Axel Kicillof en la marcha por la condena de Cristina Kirchner, en la Plaza de Mayo Pilar Camacho - LA NACION

La otra peripecia que se cursa en la provincia de Buenos Aires hacia el 19 de julio tiene que ver con las relaciones entre Milei y Macri, con la posibilidad de que vayan o no en una alianza y con la capacidad que tenga el gobierno de Milei para constituir un oficialismo, es decir, para saber si el liderazgo que ejerce Milei va a estar dotado de capacidad parlamentaria como para hacer determinadas reformas. Esa pregunta se empieza a contestar en la provincia de Buenos Aires con las negociaciones que lleva adelante La Libertad Avanza con el PRO y la posibilidad de que esas negociaciones se interrumpan y haya una ruptura.

¿Dónde se juega el destino del kirchnerismo? En la tercera sección electoral. Es la sección a la que pertenecen los distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires: La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Berisso, Ensenada, Florencio Varela. Ahí se dirime el liderazgo de Cristina Kirchner, que no puede competir porque fue inhabilitada por la Justicia con una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Cristina Kirchner sale al balcón en su casa ubicada en el barrio porteño de Constitución Santiago Oroz - LA NACION

Hablamos de una sección electoral que tiene 5 millones de electores. Es una provincia, y más que una provincia en muchos casos. Y es además la zona más dañada del conurbano bonaerense. La Iglesia difundió este lunes un documento con un mensaje por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Ahí habla de la retirada del Estado en las zonas más pobres de la Argentina y la sustitución, como organización de la sociedad, del Estado por los narcos. Interpela a los gobiernos municipales, interpela al gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires e interpela al gobierno nacional.

La Iglesia difundió este lunes un documento con un mensaje por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas

Es la primera crítica contundente que recibe el programa económico en lo que tiene que ver con determinados recortes de gastos. La Iglesia se queja del recorte en la asistencia a grupos que trabajan en el terreno, no solamente combatiendo el tráfico de drogas -que debería ser una tarea de la policía-, sino especialmente asistiendo a aquellos que son víctimas del consumo de drogas. Esto es un tema importantísimo y complejo. Si entramos por esta avenida, podemos terminar, por ejemplo, en un destino posible como Rosario y el involucramiento de la Justicia en temas de narcotráfico, o el involucramiento de sectores de la Policía Bonaerense en problemas de narcotráfico. De hecho, se suspendió al fiscal Claudio Scapolan por haber estado ligado a una banda de policías que traficaba drogas en la provincia de Buenos Aires. De esto está hablando la Iglesia sobre la base de un documento del Centro de Investigación y Acción Social, que presentamos aquí, y que es una gran narración respecto de las dificultades de los jóvenes en el conurbano bonaerense para encontrar un destino. Fue elaborado por el CIAS, que conduce el jesuita Rodrigo Zarazaga.

Un barrio de Laferrere, en el conurbano bonaerense Fabian Marelli - LA NACION

Este es el territorio donde se libra el duelo entre Cristina y su antiguo discípulo, Axel Kicillof. Cristina presa, convalidada esa prisión por la Corte Suprema, tribunal que está enviando señales políticas muy importantes porque, la semana pasada, convalidó que el caso Correo -que tanto inquieta a Mauricio Macri- va a ser juzgado por dos camaristas que habían sido impugnados por la familia Macri: Eduardo Farah y Roberto Boico.

Aparece ahora el problema, con Cristina presa, de quién va a ser su sucesor en la candidatura que ella había anunciado que iba a encarnar en la provincia de Buenos Aires como candidata a diputada para la Legislatura bonaerense. Y, obviamente, el nombre que está en la lista de todas las posibilidades es Máximo Kirchner, con quien Axel Kicillof tiene un enfrentamiento expreso. Acá está el problema que toca a todo el sistema: si Cristina termina impulsando a su hijo Máximo, siguiendo una tradición kirchnerista que indica que las sucesiones son familiares -en 2011 a Cristina el bastón de mando se lo entregó Florencia Kirchner, que no era ni siquiera funcionaria-. Si eso se produce, ¿eso es tolerable para Kicillof? ¿Cómo reaccionaría Kicillof? ¿Armaría su propia lista y habría un enfrentamiento electoral entre la gente de Kicillof -intendentes como Secco de Ensenada, Ferraresi de Avellaneda, Mussi de Berazategui-, que armarían una lista para enfrentar la lista de Máximo Kirchner?. Si eso sucediera, La Libertad Avanza -el que enfrente esa lista por fuera del peronismo- tendría razonables posibilidades de ganar en la tercera sección electoral, el corazón del peronismo, el lugar de origen del peronismo y que contiene a cinco millones de electores.

Máximo Kirchner saliendo de la casa de Cristina Kirchner en Solís y Humberto Primo Ricardo Pristupluk

Hay otro escenario, que es que no haya una lista que enfrente a una eventual candidatura de Máximo Kirchner, y que estos intendentes armen listas cortas, no presenten listas para la Legislatura, se conformen con presentar listas para los concejos deliberantes. Quiere decir que estamos ante la posibilidad de que haya un conflicto en serio entre Cristina y Kicillof, entre La Cámpora y Kicillof, y una fractura en el peronismo nada menos que en la tercera sección electoral, que es la sección donde el peronismo está destinado a ganar. Todo lo demás está en duda. Quiere decir que lo que nos estamos planteando es la posibilidad de que, a través de ese conflicto, se inicie una crisis de liderazgo dentro del peronismo y un proceso de renovación que no sabemos cuánto dura ni cómo es su modelo de llegada.

Miramos para el otro sector, el no peronismo. Hubo una reunión muy importante, discreta, no se publicitó demasiado. Emilio Monzó, un experimentado dirigente que militó en su momento en el Pro, viene originariamente de la UCeDé y después del peronismo, fue presidente de la Cámara de Diputados, es muy habilidoso, visitó a Mauricio Macri después de mucho tiempo sin hablar con él. Y lo visitó para compartirle el siguiente razonamiento: en la provincia de Buenos Aires, estas elecciones que vienen son distintas de todas las anteriores. ¿Por qué? Porque para la elección nacional, se dispuso que va a haber boleta única. Es decir, ya no va a haber una boleta por partido, sino una boleta por rubro. Eso separa la elección nacional de la elección local bonaerense, y sobre todo de las elecciones municipales. Los liderazgos nacionales ya no van a tener tanta influencia en la elección local. Y esto está reforzado todavía más porque no solo el sistema electoral ya es divergente -una urna para la elección nacional, otra para la elección provincial y municipal-, sino que además Kicillof dividió todavía más esas dos elecciones al desacoplar el calendario bonaerense del calendario nacional. Una elección se realiza el 7 de septiembre y la otra el 28 de octubre.

Monzó le dice a Macri que hay que prestar atención, porque al no haber tanta incidencia del poder central, el dedo de Macri, como dirigente máximo del Pro, ya no va a pesar tanto. El dedo de Cristina tampoco y el de Milei, tal vez, tampoco. Empieza a haber un protagonismo especial de los intendentes. Quiere decir que los intendentes, coordinados entre sí, pueden determinar el fracaso o el triunfo de cada fuerza política en cada una de las ocho secciones electorales en que se divide la provincia.

Emilio Monzó y Mauricio Macri Archivo

Monzó fue más allá: dice que una alianza entre el Pro -los intendentes que tiene en la provincia, los dirigentes que tiene en cada una de las secciones electorales- y el radicalismo -que conduce Maximiliano Abad en la provincia-, podría determinar que La Libertad Avanza pierda en seis secciones electorales y que el peronismo no gane en todas sino que únicamente gane la tercera y alguna otra, por el peso de sus intendentes. Esto le podría dar a una alianza no peronista un enorme poder en la Legislatura bonaerense. Y esto podría -este es el mensaje de Monzó a Macri- emancipar a Macri de la dependencia que podría tener con Javier Milei y darle autonomía al Pro, evitando disolverse dentro de La Libertad Avanza, como sueña, por ejemplo, Karina Milei, que espera que en las elecciones nacionales de octubre ya el nombre “Pro” no figure y que los candidatos del Pro vayan en una lista que se llame La Libertad Avanza. Lo que implicaría sepultar al Pro, prácticamente.

Macri escuchó con mucha atención. Y esto ahora pone una enorme presión sobre Cristian Ritondo -el entrañable “Pucho”-, Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que están negociando una alianza con la gente de Milei. Pero ahora Macri está esperando que le traigan los resultados de esa negociación porque, si no son del todo convincentes, probablemente adopte el camino que le propuso Monzó, que es un camino de autonomía. Hay quienes se preguntan: ¿y qué van a conseguir Ritondo, Santilli y Montenegro? Ellos quieren integrar listas. Pero también se preguntan: ¿por ejemplo, los Menem -Martín o Lule Menem- le van a los del Pro lo que no consiguen ellos en las listas de Milei? ¿Hay tanto para repartir?

La foto de Santilli y Ritondo con Karina Milei

Hay un conflicto por integrar esas listas dentro de La Libertad Avanza, entre el sector de Santiago Caputo -el “mago del Kremlin”-, liderado por Agustín Romo, y Sebastián Pareja, que responde a Karina Milei y a los Menem. ¿Hay lugar para uno más en ese reparto?

Alguien podría decir que en realidad Ritondo lo que quiere es quedarse con la SIDE, donde ya ubicó a Vicente Ventura Barreiro, echado por Patricia Bullrich por pedir coimas en el Servicio Penitenciario, en el Ministerio de Seguridad. Este es el conflicto entre Bullrich y Ritondo. Está en la SIDE, aparentemente delegado en Uruguay. Santilli, ¿qué quiere? Probablemente el Ministerio del Interior o el de Seguridad. Patricia Bullrich dice que no, que si ella va como candidata a senadora en la ciudad, quiero que lo herede alguien mío, eventualmente Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero. Montenegro mira el Ministerio de Justicia pensando en la caída de Mariano Cúneo Libarona.

¿Les van a dar esos cargos? ¿Qué traen de la negociación, de una negociación tan larga, que empezaron extrañamente tan temprano Ritondo y Santilli en la mesa de Karina Milei y Sebastián Pareja? ¿Va a tener algún resultado positivo esa negociación? Porque si no se abre la posibilidad de que Macri se separe. Ya hubo un indicio de que va por ese camino, porque cuando se armó un frente opositor en la Cámara de Diputados para afectar la política jubilatoria y al superávit fiscal, nueve diputados que responden a Macri se levantaron contra Ritondo y se abstuvieron. ¿Por qué es importante esto? Porque el Gobierno necesita 87 diputados para sostener el veto del Presidente frente a cualquier embestida de la oposición en el terreno fiscal, y con nueve abstenciones del macrismo no alcanza esos 87 diputados que servirían como una guardia a la política del Gobierno. Quiere decir que la proximidad o la lejanía de Mauricio Macri respecto de Milei sería una llave para la política fiscal y, en general, para la política económica.

¿Por qué todo esto es importante? Porque la política económica del Gobierno es una política de apertura comercial y de dólar barato, o de peso muy apreciado. La gente más cercana al Gobierno, más cercana ideológicamente al Gobierno, señala que esto solo se sostiene -las empresas, el tejido productivo argentino- solo pueden sostenerse con estas políticas si hay una feroz baja en los costos. Y para lograr eso, tiene que haber una gran reforma tributaria, una gran reforma laboral y una gran reforma previsional, que no se hace sin un oficialismo en el Congreso. Oficialismo que no se puede constituir sin una alianza con Macri. Este es todo el razonamiento.

Este es el hilo que nos lleva de cómo se arman las listas el 19 de julio a la sustentabilidad del programa económico. Y esta es la cuestión que está detrás de las negociaciones, de las pequeñas guerrillas, que se están dando hoy en el mapa bonaerense: la posibilidad de una ruptura dentro del kirchnerismo, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, que es su sede central; la posibilidad de un apartamiento -probablemente definitivo, o no- entre Milei y Macri; y, detrás de esto, el destino de la economía.

Este martes va a haber una reunión importante. Probablemente estos temas queden insinuados en un contexto muy promisorio para el Gobierno, porque está la novedad de 5,8 de aumento del PBI y el 1,5% de inflación mensual en mayo. Es decir, los números de la economía hoy, en la foto, son excelentes.

En ese marco, hoy se reúne el Consejo de Mayo. Martín Rappallini es miembro de ese consejo. Por la CGT va a estar Gerardo Martínez. En alguna mesa se va a discutir el horizonte de la economía y estos problemas que están ligados a la política, y la posibilidad de que esta reforma económica, esta estabilización económica que lleva adelante Milei, ligada al mercado, no termine como la de Macri o la de Menem: en un proceso recesivo que la vuelve impopular, de esto estamos hablando.