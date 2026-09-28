Horacio Marín, CEO de YPF: “La producción de petróleo va a llegar a un millón de barriles por primera vez en la historia”

El presidente de YPF, Horacio Marín, se refirió este domingo en Comunidad de Negocios, con José Del Rio, por LN+, a las declaraciones del exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, quien aseguró que Vaca Muerta “no derrama” en Neuquén. El CE0 sostuvo que la empresa petrolera está en pleno crecimiento y proyecta llegar a la producción de un millón de barriles por primera vez en la historia a corto plazo.

“Prat-Gay se equivocó, seguramente habló con alguien que perdió una licitación. En Neuquén se están haciendo 100 edificios. La estación de servicio de YPF que más vende en el país es la de Añelo. Teníamos 12 equipos de perforación en diciembre del año pasado y en febrero vamos a tener 21. La producción de petróleo va a llegar a un millón de barriles por primera vez en la historia y las exportaciones de la Argentina van a subir a 18.000″, respondió.

También declaró que desde que YPF se fundó, en 1922, su pico histórico de producción lo alcanzó en 2025 y se espera que en 2030 suba más y produzca 58.000 millones de dólares de exportaciones. “No jodamos con Vaca Muerta”, sentenció.

Luego pronosticó que, en los próximos años, la compañía va a ser “más de cuatro veces más grande” que ahora y remarcó que su crecimiento va en simultáneo con las políticas del gobierno de Javier Milei. “Yo no creo que nadie se quiera pegar un tiro en el pie. Este crecimiento es para YPF pero para la Argentina. La compañía va a tener más de 15.000 millones de dólares. No jodan con YPF y Vaca Muerta. No hay nada mejor que haber hecho el RIGI”, dijo.

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