El gobernador de Neuquén cruzó a Prat-Gay por decir que Vaca Muerta “no derrama” en la provincia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, apuntó contra declaraciones que hizo Alfonso Prat-Gay, quien afirmó que no observa un “derrame” del crecimiento de Vaca Muerta en el resto de la economía de la provincia. “La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad”, afirmó el mandatario provincial.

En una entrevista radial, el exministro de Economía en la gestión de Mauricio Macri comentó que hizo una recorrida por Neuquén, aunque no llegó a Añelo, la localidad donde se encuentra el yacimiento no convencional. Al conversar con distintos sectores de la zona, se llevó “una imagen distinta a la que pensaba”, dado que llegó a la conclusión de que el crecimiento que genera la producción del petróleo en esa zona “no derrama ni en Neuquén”.

Y explicó: “Neuquén es la única provincia en la que aumentó el empleo desde que asumió Milei. Sin embargo, el humor con el que yo me encontré no era el humor de una economía que estaba en franca expansión”.

Según Prat-Gay, “les está yendo muy bien a las operadoras” y la construcción está mejor, pero no se replica en sectores como las pymes o el comercio. “No lo vi muy distinto de cuando mi amigo ‘Pechi’ Quiroga era intendente [de la ciudad de Neuquén]”, indicó.

“El Gobierno dijo que este es el sector que va a ganar. Voy a la provincia donde claramente está concentrada toda la acción de ese sector, y la verdad que todavía no derrama”, determinó.

En otro tramo de la entrevista, el exfuncionario calificó el desarrollo de Vaca Muerta como “un gran ejemplo de una política de Estado consensuada que perdura en el tiempo” porque se trata de un proceso que comenzó hace más de diez años, con aportes de gobiernos anteriores. “Milei está disfrutando de ese esfuerzo del sector privado y del público durante tantos años, con el plus de la Guerra en Irán que llevó al barril [de petróleo] a los US$100. Eso le da un plafón de dólares que, en cualquier otro caso, ya hubiera estado en la cuerda floja”, dijo.

El ogobernador Rodolfo Quiroga respondió a las declaraciones de Alfonso Prat-Gay, quien señaló que "Vaca Muerta ni derrama ni en Neuquén" Captura

Ante estas declaraciones, Figueroa tomó su cuenta de X y decidió contestarle a Prat Gay: “¿Cómo estás Alfonso Prat-Gay? Te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido”. Y agregó: “No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”.

A su vez, el mandatario neuquino compartió un informe que realizó la Fundación Mediterránea que analizó precisamente cuánto de ese crecimiento exportador logra derramarse sobre las economías provinciales. Si bien el estudio determinó que el derrame del crecimiento del petróleo, la minería y la agroindustria sobre empleo, salarios y otras actividades locales es muy distinto según la provincia, Neuquén aparece como el caso más claro de un boom de exportaciones con capacidad para traccionar al conjunto de la economía provincial.

El sector de resto de bienes transables lideró el crecimiento con un 29%, mientras que el total de la masa salarial privada creció un 17% Fundación Mediterránea

El reporte detalló que también crece el resto de los bienes transables —es decir, las actividades vinculadas a la producción de bienes que pueden comercializarse fuera de la provincia, excluidos el petróleo y el gas—, incluso por encima del propio sector petrolero. A esto se suma una mejora sensible en el resto de las actividades de la economía neuquina.

“La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad”, concluyó el gobernador.