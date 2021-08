Horacio Rodríguez Larreta: “Estar a los gritos en un acto no sirve para nada”

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta participó anoche de una entrevista en LN+ y opinó sobre el acto de Cristina Kirchner en Avellaneda, en donde la vicepresidenta cuestionó a la Justicia y a la oposición. “Estar a los gritos en un acto no sirve para nada”, contratacó el funcionario porteño.

“Lo que necesitamos es la unión de los argentinos, y no creo que eso se consiga a los gritos. No creo que sea un signo de fortaleza. No creo que San Martín gritase. No me parece bien, no me parece que sea el mensaje que los argentinos necesitan hoy. En un momento tan difícil deberíamos estar buscando el diálogo. Muchos de esos gritos eran buscando culpables, y siempre para ellos los culpables están afuera”, lanzó contra la vicepresidenta.

Fue entonces cuando prefirió resaltar los caballitos de batalla de la gestión de su gobierno durante la pandemia. “La batalla que dimos en educación es muy profunda culturalmente, defender que los chicos tenían que estar en las aulas, contra la posición del gobierno de la provincia avalados por el gobierno nacional que decían que los chicos no tenían que ir a las clases. La batalla cultural del futuro es la del trabajo, tenemos que lograr volver a generarlo”, dijo.

En esta línea, sostuvo que los diputados de Juntos que alcancen a ocupar una banca propondrían una baja en los impuestos del pacto fiscal. “Se necesita bajar impuestos a las grandes fábricas. Eso es lo que la Argentina necesita, trabajo”, expresó Larreta.

Asimismo, enfatizó que estas propuestas deben estar acompañadas de un cambio cultural en educación. “Es lo que hicimos todo este año, a pesar de las discusiones, terminamos en la Corte y lo defendimos”. Y concluyó, con una implícita crítica al oficialismo: “Esas son las peleas culturales que vale la pena dar y no estar a los gritos en un acto, eso no sirve para nada”.

LA NACION