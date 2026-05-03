Día 65 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este domingo 3 de mayo en su 65° día de guerra. Estados Unidos e Irán intercambian propuestas para avanzar en un acuerdo que permite el fin de la guerra. En tanto, continúan los ataques entre Israel y Hezbollah.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Israel intensificó sus ataques en el Líbano a pesar del alto el fuego. Se registraron al menos 7 muertos.

Irán respondió a la propuesta enviada por Estados Unidos con una nueva oferta. La enviada por el país persa incluye 14 puntos.

El presidente de Estados Unidos dijo que pronto analizará la propuesta de Irán pero planteó dudas al respecto: “No puedo imaginar que sea aceptable”, señaló.

El presidente Donald Trump habla con reporteros en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 30 de abril de 2026, en Washington (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Hezbollah afirmó haber atacado a las fuerzas israelíes en el Líbano.

Trump amenaza con sancionar a las empresas navieras que paguen peajes a Irán para transitar por el estrecho de Ormuz

Otros hechos de importancia

Trump habla de “tomar el control” de Cuba después de Irán y desata un duro cruce con Díaz-Canel.

El presidente de EE.UU. advierte que prevé reducir “drásticamente” el número de tropas en Alemania tras polémicas declaraciones del canciller.

La base aérea estadounidense Ramstein en Landstuhl, Alemania (Boris Roessler/dpa via AP) Boris Roessler - DPA

Estados Unidos agilizó la venta de armas por valor de US$8000 millones a países de Medio Oriente.

Irán aprobará una ley que restringirá el tráfico en el estrecho de Ormuz.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Transeúntes pasan por el costado de una imagen del martirizado ayatollah Khamenei ATTA KENARE - AFP