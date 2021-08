Horacio Rodríguez Larreta habló sobre el cumpleaños de Elisa Carrió: “No somos iguales”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al cumpleaños de Elisa Carrió, evento del que participó junto a otros referentes de Juntos, luego del escándalo por la foto del festejo en la Quinta de Olivos.

“Como no pueden explicar lo que hicieron, porque es inexplicable, además que lo ocultaron... bueno, la estrategia es insostenible. Una cosa es un evento afuera, en diciembre, donde ese mismo día se publicaron las fotos. Nadie quiso ocultar nada. En las fotos se ve que eran mesas de diez personas. En un distrito en la provincia de Buenos Aires que estaba en fase cuatro, ya. No resiste ningún análisis, meten todo en la bolsa para justificar lo que hicieron ellos”, dijo Larreta en Mesa Chica, por LN+, donde participó de una entrevista junto con el precandidato a diputado bonaerense Diego Santilli, quien sumó: “No somos todos iguales”.

Además, el jefe de gobierno reflexionó esta noche sobre la flexibilización de las restricciones y el regreso del público a los estadios a tres días de las elecciones primarias. “No es casualidad”, expresó. Y continuó: “Tampoco eso va a cambiar la elección, la gente está tomando decisiones, está harta de no poder salir a la calle, de que los chicos no hayan podido ir a la escuela”.

El Gobierno anunció que el 9 de septiembre volverá el público a los partidos del fútbol argentino. Se realizará una prueba piloto en la cancha de River, aprovechando el partido por la eliminatoria rumbo al Mundial Qatar 2022 entre la Argentina y Bolivia. Se autorizó un aforo del 30%. “Es un evento que amerita la excepcionalidad”, explicaron los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Deportes, Matías Lammens.

“Nosotros creemos que hay que retomar la mayor cantidad de actividades posibles, el fútbol también genera trabajo, gente que laburo. Lo que es coincidente es que lo hagan tres días antes de la elección, pero creo que nadie va a cambiar el voto por eso”, opinó Larreta.

Por último, criticó al Gobierno de no tener un plan económico y habló sobre los índices de inflación. “Me preocupa mucho, no hay que esperar a la elección. La gente no llega a fin de mes. Hoy es un drama ir al supermercado. El Gobierno no tiene un rumbo, no hay un plan económico. Encontrar ese rumbo es lo que necesitan todos los argentinos”, concluyó.

LA NACION