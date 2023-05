Jaime Bayly, con Novaresio: “Milei es un candidato sexy”

escuchar

El periodista peruano-estadounidense Jaime Bayly destacó a Javier Milei en el escenario político argentino, señaló que le tiene “simpatía” y se permitió analizar su figura desde un arista fuera de lo común. “Es un candidato sexy”, manifestó en declaraciones a LN+.

Bayly se explayó y afirmó que las presentaciones públicas del líder de La Libertad Avanza le generan esa impresión. “El pelo rebelde, el verbo encendido y caudaloso, la mirada de profeta, las chaquetas de cuero negras, y los mítines que son recitales”, consignó en +Entrevistas, el programa conducido por Luis Novaresio.

El escritor se manifestó a favor de un amor más “espiritual” y no tan apegado a lo físico y ahondó en su descripción del dirigente libertario. “Al lado de Horacio Rodríguez Larreta, uno podría decir que Milei es un candidato sexy y carismático”, agregó.

Luis Novaresio le preguntó en ese sentido con quién elegiría pasar una noche si con el dirigente libertario o con el jefe de gobierno porteño. “Milei toda la vida”, respondió. Y añadió: “Me gustaría educarlo, inaugurarlo en ciertos placeres que, sospecho, él no conoce”.

El entrevistado no se detuvo ahí. “Por el momento, probaría con un beso entre dos hombres. Pero no como el de los argentinos que se besan en la mejilla, sino un beso en los labios. Me gustaría darle un beso y ver qué siente. Quisiera ver si hay culpa, terror o pavor en su mirada, como es que reacciona en ese escenario”.

“No tendría que haber nada de esto siendo liberal. Los liberales que no se atreven a ser libres con su propio cuerpo, ¿qué clase de liberales son?”, planteó.

A su vez, cuestionó que Milei haya dicho que le tiene repugnancia al sexo. “Es un narcisista, no me queda duda. Está enamorado de sí mismo, y no tiene tiempo libre para estar con otra persona. A mi me gustaría que tuviera una pareja, sea hombre o mujer, me daría más tranquilidad”, añadió.

