Lemoine se subió a las críticas de Milei: dijo que en la Feria del Libro hacen “marxismo cultural”

Luego de que el presidente Javier Milei denostara la Feria del Libro y anunciara el miércoles que no iría a presentar Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, su nuevo trabajo editado por Planeta, la diputada nacional Lilia Lemoine se plegó a las críticas del mandatario. Dijo que en ese evento hacen “marxismo cultural” y que al titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, le “duele” haber perdido plata en subsidios del Gobierno.

“Escuchando las declaraciones del presidente de la Feria del Libro [por Vaccaro] es claro que si se pasea por canales como C5N hablando pestes del Presidente, se confirma que les duele haber perdido la plata que se les daba en forma de subsidio”, sentenció Lemoine en LN+, después de que Milei dijera que los organizadores mostraban un “nivel de hostilidad” hacia él y que existía un “intento de sabotear la presentación de modo violento”.

El que está contra la cultura es el director de la feria del libro, q se pasea x C5N atacando a @JMilei

La Feria del Libro es un evento rehén del #MarxismoCultural como muchos otros hace años

La izquierda se esconde allí y usa de escudo la cultura, los artistas y los estudiantes pic.twitter.com/3appExw8jL — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) May 1, 2024

Bajo una misma línea, Lemoine dudó que desde la feria fueran a habilitar un aforo “lo suficientemente amplio” para la cantidad de gente que supuestamente iba a ir a apoyar al mandatario. “Si se hace en un teatro importante, se va a llenar. Si la gente va a afiliarse a La Libertad Avanza (LLA) y hace cuatro o cinco cuadras de cola, ¿cómo no van a ir a ver el libro y pedir un autógrafo del Presidente? En la Feria del Libro, en todas las ediciones en las que yo acompañé al Presidente, era un lío de gente, una multitud. Y quienes quedaban afuera golpeaban con los puños la puerta para pedir que por favor la abrieran. Eso es lo que quieren evitar, además no quieren entregar entradas”, comentó la diputada nacional.

Con el evento ya trasladado al Luna Park para el 22 de mayo, Lemoine consideró que los organizadores de la Feria del Libro no querían que la militancia libertaria llegara hasta La Rural. Y, al igual que Milei, los acusó de querer “generar un mal momento y un escrache” si la actividad se hacía ahí. “Acusar al Presidente de no acompañar la cultura es burdo”, aseguró también Lemoine, quien sentenció: “Es marxismo cultural porque cuando se trata de lo que ellos quieren vender, [la feria] siempre está disponible”.

Convencida de que los insultos y la violencia están “a la orden del día”, la diputada contó que durante la sesión por la Ley Bases no abandonó el edificio principal del Congreso ni para ir a su oficina, ubicada en el anexo que está cruzando la calle, ya que “le ponen” personas afuera, que la esperan para “tirarle el pelo” o escupirla. Incluso dijo que en otras oportunidades hubo grupos que lastimaron a colaboradores suyos. “Eso no me pasa en otros lugares, me pasa en la puerta del Congreso, porque están esperando ahí. Si me lo hacen a mí, cómo no se lo van a hacer al Presidente”, deslizó la legisladora, que culpó por esto al kirchnerismo y a la izquierda.

