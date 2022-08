Javier Milei criticó a Axel Kicillof: “No sabe ni sumar con un ábaco”

El diputado por La Libertad Avanza Javier Milei expresó las razones por las cuales mantendría una debate televisivo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, motivos entre los que se encuentran -entre uno de tantos ejemplos- que el exministro de Economía “no sabe ni siquiera sumar con un ábaco”.

Durante su paso por Comunidad de Negocios por LN+, José Del Rio consultó al también economista si mantendría un debate con Kicillof en caso de que lo llevaran al piso del canal televisivo. Sin titubear, Milei comenzó a profundizar en el por qué no quisiera formar parte de un intercambio con el gobernador.

“Poneme uno de más nivel”, fue la primera de las respuestas del legislador. Y acotó: ¿Querés ponerme a discutir? Puedo discutir con Cristina [Kirchner], con Horacio Rodríguez Larreta -a quien apodó ‘Ladreta’ o ‘Harry el sucio’-, con [Patricia] Bullrich. Con cualquiera de ellos”.

Tras hacer un repaso sobre los personajes con los que mantendría un debate, volvió sobre Kicillof: “Otro de los motivos por los que no debatiría con él es porque no sabe de economía”. “¿Después de lo que hizo durante su paso en el ministerio de Economía, tenés alguna duda?”, cuestionó. “No suma ni con lo dedos a nivel economista. Esto no lo digo yo. Lo dicen los números. Tuvo el mejor contexto internacional en la historia y logró que el PBI per cápita cayera”, justificó.

La “explosiva” situación de Sergio Massa

Luego, todavía en el terreno económico, el diputado puso el foco en el flamante ministro Sergio Massa, quien asumió la cartera económica hace no más de 11 días. Sobre el escenario sobre el que el expresidente de la Cámara de Diputados, Milei lo describió con una dura y alarmante metáfora.

“Massa no está jugando a la ruleta rusa. Está jugando a la rusa ruleta. En la ruleta rusa, hablamos de que en un tambor de seis hay una bala. Bueno, acá tenes cinco. Te queda solo un espacio libre. Con lo cual, se está ruleteando y hay 47 millones de tipos que estamos mirando cómo es que nos va a destrozar”, consideró.

Respecto del programa económico que Massa buscaría promover desde el Ministerio, Milei precisó que “cualquiera sea, si no hay un ajuste fiscal, es una inconsistencia total”. “A un programa sin ajuste sumá la falta de inversión y pérdida de la capacidad de ahorro. Es una bomba de tiempo”, pronosticó.

Una posible movida “confiscatoria” del Banco Central

A mediados del diálogo televisivo, el economista libertario se refirió a uno de los “problemas más grandes que afronta la economía actualmente”. “Hoy existe la posibilidad de que el BCRA pueda robarse los encajes de los bancos por la falta de dólares”, advirtió. E insistió: “Es un gran riesgo”.

“Podría pasar que vos hayas depositado dólares, los bancos hayan guardado esos dólares, sean tomados por el BCRA y los usen para financiarse”, explicó Milei. En esa línea, profundizó en que “para que esto no pase, el Gobierno debe dejar de empecinarse con seguir controlado el mercado cambiario”.

Calificó aquellos controles como “antinaturales” y remarcó: “Esto es lo que te genera la mayor parte del problema también, lo que te genera el daño sobre la actividad económica. Y tarde o temprano va a explotar. Cada vez que metes una restricción más, es como devaluar sin tocar el piso de cambio”.

No se puede no devaluar

Frente al “desastre” económico -como él lo calificó-, y consultado sobre una posible devaluación, el legislador fue tajante: “La pregunta no es si tenemos que devaluar o no. La pregunta es: ¿Qué pasa si no devaluamos?”. Una vez hecho el planteó, habló sobre el escenario actual y pronosticó uno “mucho peor”.

“Tenes un exceso de demanda de divisas al oficial. Hay también un exceso de oferta en toda la economía restante. En el mercado de bonos, se destruye el precio. La tasa de interés está por las nubes, el riesgo país es estratosférico. Se te va la guita de la economía y la inversión se pulveriza. Y eso es poco”, dijo.

“Todo esto es una explosión en cámara lenta. Pero esta explosión la traemos desde hace 10 años atrás. Nos acostumbramos a la decadencia. Y eso es lo que no quiero que pase. Me revienta que nos hundamos en pobreza e inflación. Pero a ellos no les importa nada. Quieren arruinarte la vida”, concluyó.