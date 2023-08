escuchar

¿Ves esa rana hervida? Somos nosotros, la temperatura del agua sube todos los días, pero no nos damos cuenta; ¿te cuento el final? La rana se muere calcinada.

¿Fin? El editorial de Jonatan Viale

Mirá cómo sube la temperatura del agua precio del dólar libre 3 de agosto:

Día que asume Sergio Massa como ministro de Economía: $ 291 .

. 1° de enero: $ 346 .

. 12 de julio: $ 503 .

. 9 de agosto: $ 600 .

. 16 de agosto: $ 780.

Nos estamos cocinando vivos. Desde que Alberto es presidente, el dólar libre subió $ 711 desde que Massa es ministro, el dólar libre subió $ 489. En lo que va del año, el dólar libre subió $ 434.

Nos están destrozando la moneda y no hacemos nada.

Pregunta: ¿Dónde está el ministro de Economía Sergio Massa?

Hasta los diputados ultra-kirchneristas como Eduardo Valdés le piden la renuncia en vivo y en directo en los canales del gobierno.

La pregunta es: ¿En nombre de quién dice esto el diputado nacional Eduardo Valdés?¿En nombre del presidente?¿En nombre de la vicepresidenta?

Lo están renunciando a Massa en vivo y en directo. Le están pidiendo a su ministro y su candidato que se vaya.

Eduardo Valdés le pidio la renuncia al ministro de Economía Sergio Massa Hernan Zenteno - LA NACION

Es impresionante el grado de degradación política y económica de este gobierno, quiero recordarte que el 9 de junio con el dólar a $ 500, la mano derecha de Sergio Massa, Cecilia Moreau había dicho que Massa estaba “harto” y no descartaba renunciar al ministerio.

Esto fue en junio con el dólar a $ 500. Ahora estamos en agosto con el dólar rozando los $ 800 subió $ 300 en dos meses: ¿Qué hacemos?

¿Ahora no está harto? Te recuerdo que en agosto de 2019 después de la derrota de “cambiemos” Sergio Massa le pidió la renuncia a todo el gabinete de Mauricio Macri.

El primer gesto que debió haber tenido el gabinete del presidente es hoy a la mañana todos renunciados.

¿Se habrá dando cuenta Massa que es “incompatible” ser candidato y ministro al mismo tiempo?

Massa no le hizo caso a Massa

¿Qué pasó? Salió todo como el traste probó ser ministro y candidato al mismo tiempo y rompió todo, pero siempre tené en cuenta que al gobierno no le importa la gente.

Cuando el dólar llegó a $ 500, la portavoz Cerruti se burló de todos nosotros y dijo: “Son unos pesitos”.

$ 785, pero no pasa nada. Son unos pesos; le voy a mostrar a la portavoz Cerutti lo que está generando esta devaluación brutal, bestial que está haciendo el gobierno, pero no pasa nada porque la devaluación son unos “pesitos”. La jubilada no puede comprar pan, el jubilado no puede comprar carne, pero no pasa nada. Les pido mil disculpas, pero son unos verdaderos hijos de p***.

No sienten dolor, no sienten empatía, no sienten pena, no sienten nada. Son robots, son burócratas, desalmados, no les importa el sufrimiento de la gente.

Hace 20 años que chamuyan con el estado presente y son el estado menos presente y menos eficiente de la historia.