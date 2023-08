escuchar

En una entrevista que le concedió Sergio Massa a LA NACION, el ministro de Economía y precandidato presidencial afirmó que es necesario “limitar” el giro de dividendos de las empresas multinacionales al exterior. “Los empresarios amigos de Massa van a tener que poner las barbas en remojo”, advirtió en este sentido Luis Majul durante el pase de Noticiero 8 am con el programa Buen día Nación, que conduce Luis Novaresio por la pantalla de LN+.

Massa se mostró a favor de las restricciones en el giro de dividendos de las empresas en una extensa entrevista que le concedió al periodista José Del Río y cuestionó a la oposición. Cuando el periodista de LN+ replicó que se trataba de una medida coercitiva, el ministro respondió: “Coercitivamente, no. Por una decisión del Estado de limitar, no de no girar, de limitar el giro de dividendos”. Y agregó: “Usted dice que no pueden girar utilidades y por eso reinvierten, lo que yo digo es que eso es bueno que pase en la Argentina. O sea, yo prefiero que reinviertan lo que ganan en la Argentina, que me generen trabajo y me aumenten capacidad instalada”.

Luis Majul alertó a los empresarios frente a la restricción que Sergio Massa quiere ponerle a las multinacionales: “Eso es coercitivo”

“Él defiende la idea de que no se pueden girar una gran parte de dividendos al exterior de las empresas internacionales porque las computan como inversión extranjera. Perdón, pero eso es coercitivo”, destacó Majul luego de poner al aire otro fragmento de la entrevista del ministro con LA NACION.

Sobre este punto, Novaresio señaló directamente al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, por decir que “confiaba en el ministro”. “¿Ahora quiero ver lo que piensa Funes de Rioja? Defiende que le metan la mano en el bolsillo”, resaltó.

"Massa ahora tiene la suma del poder público: es el presidente de hecho, es el jefe de gabinete, el ministro de Economía y el que conduce las Relaciones Exteriores, y estos son los resultados”, afirmó Novaresio

“Tenés dos Massa: el primero, como no puede prometer nada en la campaña dice ‘ojo no volvamos a 2001, y el otro horizonte es hablar de los organismos financieros internacionales”, reconoció Majul, y volvió sobre la entrevista, en un pasaje en el que del Río le pregunta por qué la administración del presidente Fernández no logró salir del cepo. “Porque tiene el acuerdo con el Fondo, y en el medio la renegociación del acuerdo con el Fondo y con los bonistas; 65 mil millones de dólares hubo que renegociar con los bonistas de la deuda que tomó el ‘Messi de las finanzas’, ese que con el dedito dijo que bajaba la inflación en dos minutos en el programa de Mirtha Legrand. Hoy los veo hablando y parecen paracaidistas suecos: no explicaron la deuda con el Fondo, no explicaron el sobreendeudamiento con bonistas, no explicaron el bono a 100 años y el default en pesos, y hablan de la economía argentina como si fueran paracaidistas suecos”, respondió Massa.

“Hay que acusar de paracaidistas suecos cuando tenés 114 % de inflación, por lo menos; es fuerte, de verdad”, criticó Novaresio. “Y hay otro tema”, añadió Majul. “Y es cómo el kirchnerismo como computa la deuda externa. El gobierno que más deuda está produciendo es este, de unos 170.000 millones de dólares. Y cuando van a un acto político, Massa te habla de 2001. ¿2001? Con todo respeto, vos sos el ministro de Economía”, disparó el conductor de La Cornisa.

En este punto, Novaresio sostuvo que “es difícil hacer campaña con la gestión que tiene” y afirmó que “Massa no es (el exministro) Guzmán que fue hackeado por el kirchnerismo. Massa ahora tiene la suma del poder público: es el presidente de hecho, es el jefe de gabinete, el ministro de Economía y el que conduce las Relaciones Exteriores, y estos son los resultados”.

Y finalizó: “A Massa no le está pasando lo que a Guzmán porque hay un estado de desesperación de Cristina Kirchner, porque ella sabe que está al borde: creo que Cristina está dejando hacer y monitoreando la provincia de Buenos Aires, que es su bastión”.

