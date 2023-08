escuchar

No hay presidente. No hay vicepresidenta. No hay ministro de Economía. Y no hay Gobierno. O, al menos, eso es lo que sienten los argentinos en estas horas de crisis y alta inflación después de la derrota que sufrió el peronismo kirchnerista en las elecciones primarias y de la devaluación del tipo de cambio oficial, según el análisis que hizo este miércoles Luis Novaresio durante el pase de su programa con el de Luis Majul por la pantalla de LN+.

“No hay que estar demasiado bien informado para enterarte que no tenemos presidente. Ayer Alberto Fernández estaba en el acto de asunción de su par de Paraguay: devaluaron el dólar oficial el 20% y el presidente no está, la vicepresidenta Cristina Kirchner está escondida y ayer, tal es la ausencia del Gobierno, que a las cinco de la tarde se decía que el ministro y candidato Sergio Massa renunciaba”, subrayó el conductor del programa Buen día Nación.

El lunes, tras la derrota descomunal que sufrió el Gobierno, cuya fuerza quedó tercera en cantidad de votos detrás de Javier Milei y la suma de boletas para Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el ministerio de Economía y el Banco Central decidieron devaluar el tipo de cambio oficial y subir aún más la tasa de interés, sin que nadie del gabinete del presidente Alberto Fernández diera explicaciones, mucho menos del equipo económico que dirige el candidato presidencial oficialista.

El ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo kirchnerista, Sergio Massa Hernan Zenteno - LA NACION

“Ayer se juntaron los equipos de campaña de Massa para diseñar que ‘Milei es la derecha que quita derechos’… ¡Pero che! ¡Les está explotando la economía! Me corrijo, nos está explotando la economía, porque a ellos no les explota nada. Ellos están hechos, nos explota la economía y ellos arman la campaña para octubre”, criticó Novaresio, fue en ese momento que citó la publicación en X -ex Twitter- de Antonio Aracre, exjefe de asesores del presidente Fernández y acérrimo enemigo de Massa: “¿Le devaluás al FMI pero no le das una suma fija a la clase baja? Eso sí que es de derecha”, publicó el exfuncionario en la red social.

¿Le devaluás al FMI pero no le das una suma fija a la clase baja? Eso sí que es de derecha 🤦‍♂️ — Antonio Aracre (@tonyaracre) August 16, 2023

“Y tiene razón”, afirmó Novaresio, aún cuando aclaró que no cree en la suma fija. “Le liquidaste los ingresos a quienes tienen salarios formales, y ni te cuento a los informales. Devaluás, no avisás y te vas, y el Presidente usa el avión, el Presidente usando el avión nuevo porque tiene ganas de disfrutar el último rato de poder y la vicepresidenta se escondió”, añadió el periodista.

En este punto intervino Majul, quien criticó en términos muy duros al jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, ya que “habló de la sequía y terminó demonizando a Milei, ¿por qué no empezaron a gobernar en estos cuatro años?”, preguntó. Y arremetió: “Prometieron que iban a ser mejores y ahora nos encontramos con esto. Y la espiral de precios es difícil de controlar”.

Javier Milei en LN+ LN+

Luis Majul: “La angustia de la hiperinflación”

“Pensaba en la angustia de la previa a la hiperinflación, la gente desesperada se estoqueaba la comida y después vinieron los saqueos, lo digo para que tengamos memoria”, remarcó Majul.

“Es importante señalar que quienes gobiernan están montando una campaña diciendo que la culpa es de Milei y de los medios y periodistas, y van a decir ‘nosotros podemos solucionarlo porque lo otro es la derecha’. No nos comamos la curva de que son el mal menor, van a ir por eso en la campaña”, reconoció Novaresio.

Y finalizó: “Tienen que gobernar de acá a diciembre en este contexto y con el único argumento que tienen que es ‘Milei es culpa de los periodistas’, ‘el dólar es culpa de los especuladores’ y ‘la inflación es culpa de Macri, la guerra y la sequía’. ¿Es un chiste?”.