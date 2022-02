Jony Viale, lapidario con Alberto Fernández: “Adapta su discurso a lo que le conviene”

“Imaginate que una persona puede ser un neoliberal, privatista, ajustador, derechista y luego, esa misma persona se declare fanático del Partido Comunista Chino. Les presento al increíble Alberto Ángel Fernández”, abrió Jonatan Viale su programa +Realidad en LN+. Para cada uno de sus ejemplos, el periodista lo acompañó con algún video que respaldara su explicación. Tras mostrar al hoy Presidente hablando en la década de los 90, indicó: “Este es Alberto Fernández en su versión noventista. Neoliberal, cavallista, menemista... un hombre que quería ‘un estado chico’. Pero algunos años más tarde, con más canas y más kilos, se declara fanático del Partido Comunista Chino”.

“¿Qué diría su amigo Domingo Cavallo si lo escuchara?”, se preguntó. “Ahora, fijate vos la flexibilidad del hombre camaleón ¿Qué pasaba con nuestro Presidente hace tan solo cuatro meses?”, introdujo para luego pasar un tape donde Fernández felicitaba a Biden por el triunfo en los Estados Unidos e incluso lo apodaba como Juan Domingo Biden.

“Va a China y dice que admira al Partido Comunista; va a Rusia y dice que la Argentina es su puerta de entrada para América Latina; se cruza con Biden y se muestra como un liberal demócrata. Hay una decisión política arriesgada de tener múltiples personalidades y múltiples ideologías y acomodarlas según requiera la ocasión ¿Cuál es el problema del camaleón político? Nunca tiene una identidad”, continuó.

El sorprendente hombre camaleón. El editorial de Jonatan Viale.

Dicho esto, se retrotrajo un poco más en el tiempo y contrapuso la opinión de Alberto Fernández en 2015 cuando decía que “a Nisman lo mató la denuncia” y en 2020 cuando afirmó que “en el caso Nisman está convencido de que fue un suicidio”. “Mirá lo que decía en el documental de Netflix, episodio 4″, precisó Viale para luego reproducirlo. En él, Fernández declaraba: “Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado”.

“Así es Alberto Fernández con todo. Va adaptando su discurso a lo que le conviene decir. Por eso, llegó la hora de comprender que tenemos un presidente que no tiene ideología, personalidad, que no tiene un sistema de valores, que no tiene nada. Lo único que tiene es capacidad acomodaticia”, arremetió.

Tras repasar los años de gestión del mandatario en números, la cantidad de piquetes en el país, la inflación y advertir la importancia de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes del 26 de marzo, cerró: “Lo que debería intentar alguna vez el Presidente es reencontrarse con el sentido común y con su propia identidad... si es que alguna vez la tuvo”.