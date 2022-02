El picante pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale: “¿Estabas nervioso?”

Este lunes, tras el regreso de Eduardo Feinmann a LN+, se produjo el primer pase del 2022 entre el conductor de El Noticiero de LN+ y Jonatan Viale. Luego de mostrarse ambos contentos por volver a encontrarse, Feinmann contó que se había despertado muy temprano por su debut en la mañana de Radio Mitre y entonces Viale inquirió: “¿Hay un Feinmann nervioso?”.

Luego de saludarse en su primer encuentro televisivo del año, ya que este lunes el conductor de LN+ regresaba a la señal, Viale le preguntó a su colega si había descansado y este le respondió secamente que no. Ante las risas del estudio, Feinmann aclaró que se había despertado “tres y media de la mañana”.

“Ah, claro, hoy arrancaste en Mitre. ¿A qué hora te estás levantando?”, preguntó el conductor de +Realidad. “No, hoy, no sé, tenía los ojos como dos huevos fritos a las tres y media de la mañana”, respondió Feinmann.

Entonces, Viale preguntó: “¿Había un Feinmann nervioso esta mañana?”. A lo que su colega contestó: “Había un Feinmann ansioso, nervioso. Fui a dar un examen a la facultad muy jodido”.

Ante la expresión de incredulidad de Viale, el conductor de El Noticiero afirmó: “En serio, en serio”. “¡Sos humano! Tenés sensaciones, emociones”, bromeó el hombre de +Realidad.

“El día que yo pierda eso -agregó Feinmann-. Además, los nervios que tenía para venir aquí al canal también. La gente cree que a veces uno la tiene atada, y la verdad es que no. El día que yo pierda ese bichito de los nervios... qué sé yo, no vengo más”.

“Es como el primer día que ibas al colegio, ¿te acordás? Esa sensación? ¿Esos nervios?”, preguntó Viale.

“Exactamente. Igual. Los compañeritos nuevos. Los profesores. El concepto. El primer día en el cole era clave para el concepto con la maestra. Un poco así me pasó hoy”, expresó Feinmann.

Más adelante, y también en el tono de las preguntas personales que escapan a la actualidad política que ambos tratan en su pase, el conductor de +Realidad insistió con otra pregunta a su colega: “Lo que te quiero preguntar es si hay un Feinmann que se desengancha, se desconecta (en las vacaciones)”.

“No. No estaría pasando”, respondió el propio Feinmann. “Sos igual que yo. No te podés desconectar. Te vi en Twitter, que le metías”, dijo entonces Viale. “No, porque además este país, de verdad, no da respiro”, concluyó Feinmann.