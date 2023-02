Jony Viale: “Un Gobierno en Narnia”

escuchar

Narnia. El editorial de Jonatan Viale.

¿Sabés cuánto duró el gran incendio de roma? 9 días y 9 noches. ¿Sabés cuántos muertos generó el incendio? Más de 10.000. ¿Sabés qué hizo el emperador Nerón para apagar el fuego?

Nada. Absolutamente nada. Nadie entendía por qué nerón se sentó a contemplar el fuego. A cantar; a mirar; a sonreír; a deleitarse; y a tocar la lira. Había algo perverso en su mirada. Incluso parecía que Nerón disfrutaba de ver a la gente calcinada.

Y entonces ese personaje quedó grabado en la historia como el símbolo del desdén; de la apatía; del desinterés; de la frialdad; de la indiferencia.

Conferencia de prensa de Gabriela Cerruti Presidencia

Nerón cantaba y bailaba mientras el pueblo moría. Para Gabriela Cerruti la crisis es una construcción de la oposición y del periodismo.

El 98,8% de inflación anual es una construcción. No está, no existe. La carne aumentando 40% en un mes es una construcción; no está, es una ilusión óptica.

El acampe en la 9 de Julio durante 20 horas es una construcción. No hubo tal; las carpas no existen. Los 245.000 usuarios sin luz en los últimos 4 días es una construcción, la carne no se pudrió; el ascensor funcionó; todo marchó bien.

Integrantes de Unidad Piquetera continúan con el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social sobre la avenida 9 de Julio, en el centro porteño Ricardo Pristupluk

El dólar a $ 377 es una construcción política-mediática. En realidad vale $ 198. Todo el mundo puede comprar dólares, no hay cepo.

La mujer policía Maribel Nélida Salazar asesinada por un demente en la estación “retiro” del subte es una construcción. Nunca sucedió. Todo está bien.

Los 41 homicidios en los primeros 46 días del año en rosario son una construcción. No hay narcotráfico. No hay asesinatos. No hay ajustes de cuenta. No hay droga. No hay nada. Rosario es Disney.

Por eso digo que este gobierno se parece mucho a nerón tocando la lira mientras Roma ardía.

LA NACION