Jorge Telerman elogió a Horacio Rodríguez Larreta y se definió como el primer peronista “RL”

Casi una velada de gala, como corresponde a la fecha patria, es la que propone hoy Hablemos de otra cosa, con la visita nada menos que al Teatro Colón para admirar su bella sala y el Salón Dorado, pero también para conversar largo y tendido con su director general, Jorge Telerman, de lo que representa nuestro primer coliseo y aprovechar la ocasión para hablar de política.

“El peronismo continúa teniendo una asignatura pendiente que es su compromiso republicano y democrático”, subraya Telerman, quien se considera un “peronista RL” (por Horacio Rodríguez Larreta).

Y así lo explica: “Tengo por él un gran cariño. Horacio tiene características que son imprescindibles en un líder. Gobernar es sobre todo tener temple”.

Para donde se mire, el Teatro Colón es imponente y hermoso. “Estamos en uno de los edificios más majestuosos del mundo”, dice Telerman al recibir a Pablo Sirvén, conductor del programa de LN+, en las escalinatas que conducen a la sala principal.

“Creía siempre conocer cada uno de los rincones y secretos”, confiesa el funcionario, pero siempre el Colón lo termina sorprendiendo. “Me meto en todo el proceso creativo que es maravilloso”, agrega.

Por formación y por haber sido jefe de gobierno porteño, secretario de Cultura y director, durante seis años, del Complejo Teatral de Buenos Aires, Telerman siempre se siente “muy involucrado con la cultura”. Y advierte: “Hoy las ambiciones de ciertos sectores dirigentes desdeñan un poco el lugar de la creación artística y cultural. No hay desarrollo sin un lugar central en la cultura”.

Telerman opina que “el Colón es para todos, pero no para todo. Se inaugura en 1908 el edificio y fue diseñado por los mejores arquitectos. En esa época la Argentina en general tiene una gran ambición. Es una generación que soñó alto”.

Orgullo de todos los argentinos, no solo de los porteños, se trata de “el teatro de mejor acústica del mundo”, recuerda Telerman, que considera que “sigue siendo el lugar que resguarda las mejores tradiciones”.

También recorremos el Salón Dorado que el funcionario describe como “el salón más elegante y fino de la ciudad de Buenos Aires”. Y detalla: “Hoy su uso es social; hay pequeños conciertos de cámara y conferencias”.

Luego nos trasladamos al llamado palco presidencial, “un lugar con una visión privilegiada y perfecta”, según Telerman, para seguir charlando sobre el Colón, pero también sobre la política argentina.

Reivindica a Antonio Cafiero, su mentor, y fundador de una dinastía que sigue hasta hoy con su nieto, el actual canciller Santiago Cafiero. “Antonio fue uno de los tipos que más quería en la política. Su gran aporte se vio en los hechos y no especuló”, dijo respecto a la decisión de aquel dirigente justicialista de convocar a elecciones internas y en las que perdió su candidatura a presidente a manos de Carlos Menem.

Telerman enfrentó en 2007 a Mauricio Macri y a Daniel Filmus con el fin de revalidar en las urnas su cargo como jefe de gobierno de CABA, al que había ascendido tras la caída de Aníbal Ibarra, después del luctuoso incendio del boliche Cromañón. Pero ganó Macri.

“Mis distancias y mis críticas hacia Alberto Fernández no se han modificado”, refiere a que sus discrepancias con el actual Presidente vienen de las épocas en que era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y del primer año de Cristina Kirchner. “No me asombra que las cosas hoy no estén marchando bien. El Gobierno es el responsable mayor de no revertir esta decadencia. Sin dudas responsabilizo por el estado del país al Presidente. La sociedad está mostrando crítica y desaprobación de la gestión”.

Para Telerman “la forma de tener una relación saludable con la política es siendo sincero”.

