José Claudio Escribano: “En la Argentina nos separa un abismo, no una grieta”

escuchar

José Claudio Escribano, periodista, abogado y ex subdirector del diario La Nación, participó de Odisea Argentina, el programa de LN+ conducido por Carlos Pagni, en donde opinó sobre la actualidad política y el escenario electoral, entre otros temas.

En primer lugar, consultado sobre qué deberían hacer los dirigentes para afrontar este contexto complejo, planteó que la política debería sentar las bases de una amistad social. “Yo no me puedo sentar a negociar absolutamente nada con nadie con quien no pueda conversar en términos civilizados y con quien no pueda resolver en un ámbito de concordia las diferencias que nos separan”, analizó. Por lo tanto, sostuvo que en la dirigencia debe sentar las bases de la amistad. “Es decir, somos adversarios en infinidad de temas pero estoy dispuesto a escucharte. Esto falta en la Argentina. Es absurdo hablar de grieta, la magnitud de las diferencias hace que estemos viviendo en la magnitud de un abismo”.

En la misma línea, Escribano aseguró, sin referirse a alguien en particular, que aquellas personas que son tóxicas en sí mismas deben ser separadas del escenario político. “Los demás, los que estén de acuerdo a lograr un consenso básico para hacer posible un período de gobierno estable tendrán que trabajar en esa dirección”, señaló.

Carlos Pagni mano a mano con José Claudio Escribano, ex Subdirector del diario La Nación

Según planteó, hay temas que son tabú en la política y que no debe sorprender que en algún momento se pongan sobre la mesa del debate público. “No se habla de la amnistía, hay gente que puede pensarlo pero no se habla de eso en un debate público”, aseguró Escribano.

-¿Hay temas tabú en el periodismo argentino?

-Cuando era presidente de la Asociación Nacional de Diarios y Revistas de la Argentina, en 1998, hace 25 años hicieron un reconocimiento público de que la prensa argentina no había hecho las críticas suficientes a los crímenes cometidos por el gobierno militar entre 1976 y 1983. Hoy me pregunto si en ese ámbito dentro de 25 años alguien no expresará algo equivalente diciendo: “La prensa argentina no se ha ocupado todavía en los temas a los cuales estaba llamando la discriminación establecida en el siglo XXI entre la suerte de quienes mataron en nombre de los sueños de la patria socialista y de aquellos que incursionaron en el terrorismo de Estado para acabar con la subversión que también actuaba con metodología terrorista”.

Escribano comentó que semanas atrás el Papa habló de las largas prisiones preventivas, en relación al caso del hijo de un militar que estuvo más de diez años con prisión preventiva en la cárcel. “¿Es admisible que esto se produzca en la Argentina sin que haya un debate suficiente, abierto, que la prensa lo tome como un tema para darle suficiente continuidad?”, se preguntó.

Y agregó: “Creo que es un tema de la prensa y también de la oposición, y de las organizaciones de derechos humanos que han estado fundamentalmente concentradas con el fuego puesto sobre el terrorismo de Estado, lo han llevado adelante con verdadera energía. Del otro capítulo de los derechos humanos que está abierto, poco o nada han dicho”.

En otro momento, analizó el crecimiento de fuerzas nuevas dentro de la política argentina, como es el caso de Javier Milei y José Luis Espert. “No es una expresión de un liberalismo radicalizado sino de gente que está buscando nuevas vías de protesta contra el estado de cosas que hay en el país”, opinó. Y señaló: “Hay un espacio que ha dejado vacía la oposición y que comienzan a ocupar fuerzas nuevas que están emergiendo porque hay necesidad de que alguien hable de ciertos temas de los cuales nadie se ha ocupado verdaderamente”.

Sobre el resurgimiento de la figura de Raúl Alfonsín, Escribano destacó: “Hay un consenso básico sobre los aspectos más positivos de este buen hombre que fue Alfonsín. Más importante como buen hombre que como presidente”. Según analizó el periodista, se rescata la valentía que tuvo al poder articular el procedimiento que llevó adelante el Juicio a las Juntas. “Una valentía que hoy está ausente en tantos campos de la política”, agregó.

LA NACION