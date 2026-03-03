Bullying anti-K: Milei conectó el respirador

Todo el país, y la agenda periodística en particular, está muy referido en el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. Tuvo un rasgo principal, entre muchos otros, que es que prácticamente no incorporó un dato dramático como es el contexto internacional, muy traumático, que toca a la Argentina muy de cerca por distintas razones. Estamos en un mundo incierto. La última noticia a esta hora es el ataque de Irán a la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, que es un país principal del mundo árabe en la organización de este ataque de los Estados Unidos e Israel a Irán. Irán ha tenido una reacción inesperada atacando otros países de la región, como Dubái y Qatar. Este escenario plantea una cantidad de incógnitas: el aumento del precio del petróleo, la suba del precio del gas; y la aparición de actores muy importantes, como el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, que es nada menos que Ahmad Vahidi. Digo “nada menos” porque es uno de los imputados del atentado contra la AMIA. La Argentina está de manera directa o indirecta vinculada a toda esta escena dramática, bélica, que plantea interrogantes difíciles de descifrar y que va a tener consecuencias todavía inesperadas. Hay quienes inclusive se preguntan qué va a pasar con el Mundial de Fútbol, donde Irán es uno de los protagonistas igual que Qatar. Se juega nada menos que en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá y México.

En todo este panorama, que probablemente Milei no se sintió obligado a registrar porque el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos y con Israel, como sabemos, es automático, se podría plantear dentro de pocos días una novedad que va a llamar la atención. Se puede recordar que, en medio de una gran tormenta financiera y bursátil internacional, desatada por el propio Trump cuando empezó su política de aumento de aranceles al comercio, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, viajó a la Argentina, para estar físicamente en Buenos Aires el día del levantamiento del cepo. Y uno podría preguntarse, con la crisis en la que este hombre está involucrado, de la que es principal protagonista, ¿qué hacía en Buenos Aires? Evidentemente el vínculo con Milei es tan denso, tan relevante, que lo llevó a hacer ese viaje personal. No quiso estar por teleconferencia.

Bullying anti K: Milei conectó el respirador. El editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina

Algo parecido podría, y subrayo “podría”, pasar en los próximos días. Podría suceder que el jueves de la semana que viene, 12 de marzo, esté en Buenos Aires Marco Rubio, es decir, el secretario de Estado de Donald Trump, su canciller, alguien principal en esta escena que se ha configurado en Medio Oriente y que involucra a todo el mundo por las consecuencias que estamos consignando. Rubio, es un inspirador muy importante del discurso que dio Milei este domingo ante la Asamblea Legislativa, aunque velado. En particular, cuando el Presidente dijo que la Argentina se alineó con la defensa de los valores de Occidente, palabras que replicaron lo que dijo Rubio en su discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich. La posible visita de Rubio al país va a llamar la atención. ¿Qué hace este hombre, que está involucrado en una escena tan complicada como la que se ha planteado en Medio Oriente, en Buenos Aires visitando a Milei y a Pablo Quirno, que es su colega, con el que firmó el acuerdo de libre comercio hace pocos meses, en diciembre?

Este es el contexto en el que se pronuncia un discurso muy agresivo de Milei en el Congreso. No es sólo agresivo: es un discurso donde le hace bullying a la oposición peronista y, sobre todo, a la oposición kirchnerista. Digo bullying porque descarga una agresividad muy fuerte frente a gente que no tiene la posibilidad, en ese momento, de contestarle, porque era el único que tenía el uso de la palabra, el micrófono habilitado.

Javier Milei se retira del Congreso tras el discurso de apertura de sesiones Pilar Camacho

Desde el punto de vista de las formas, es una agresividad propia de la estrategia política de este gobierno que elige generar consenso a partir del conflicto. Unificar su base, fidelizar a sus electores, a partir del conflicto con otro y no del acuerdo. Un rasgo bastante parecido al que caracterizó al kirchnerismo durante su larga etapa al frente del poder.

En cuanto al contenido, si uno le quita todo lo que tiene de agresivo, de descalificatorio, de insultante a su discurso, Milei hizo lo que pide la Constitución, que es que el Presidente abra el ciclo legislativo ordinario diciendo lo que hizo y planteando lo que piensa hacer. Y se atuvo bastante rigurosamente a ese mandato constitucional.

En Hamlet, Shakespeare le hace decir a uno de los personajes, cuando mira el delirio del protagonista: “Está loco. Pero hay método detrás de esta locura”. Hay una lógica, una racionalidad en eso que parece demencia. Podríamos decir lo mismo del Milei que vimos este domingo. Porque la agresividad del Presidente está destinada a abordar un problema principal de este Gobierno.

Una encuesta de Casa 3, la consultora de Mora Jozami, pregunta si el kirchnerismo está terminado. Hay un 41% de la gente, que se vuelve 68% entre los que votaron en las elecciones de 2023 a La Libertad Avanza, que dice que sí. Hay un 48% que dice que no. Entre los que votaron por Unión por la Patria, es decir, la fórmula Massa, ese 48% se estira hasta 83%. Y hay un 11% que no sabe, no contesta. Estos son números novedosos porque quiere decir que está creciendo el número de los que dicen que el ciclo kirchnerista, cuyo final se anticipó tantas veces, pareciera que esta vez termina en serio.

Ese eclipse, la posibilidad de que estemos frente al crepúsculo del kirchnerismo, se expresa en un síntoma principal, que es la fractura de esa corriente en la provincia de Buenos Aires.

Un dato importantísimo de la política argentina de los últimos 30 años es que, como nunca antes, el eje, el centro de gravedad de la política nacional se trasladó a la provincia de Buenos Aires. Probablemente desde el momento en que Duhalde impidió el intento de Menem de conseguir otra reelección, amenazándolo con un plebiscito.

El kirchnerismo como actor nacional nace en la provincia de Buenos Aires. Mal que le pese, nace de las entrañas del duhaldismo. Sería muy difícil pensar que Néstor Kirchner llegara al poder sin el aval de Duhalde, sin que Duhalde lo promoviera, lo postulara, lo condujera hasta el poder. Y se transformó en un movimiento bonaerense. Santa Cruz pasó a ser la casa matriz, pero la sede central estuvo en la provincia de Buenos Aires. Tanto que en el primer triunfo contundente de Kirchner, en 2005, en la provincia de Buenos Aires, Cristina se convierte en senadora bonaerense y deja la política santacruceña. Y cuando hay que discutir quién es el presidente del PJ bonaerense, ahí va Máximo Kirchner. Quiere decir que el kirchnerismo pudo dominar al peronismo porque dominó la geografía para la que fue inventado el peronismo. Perón inventa el peronismo para el conurbano, que se estaba industrializando y que amenazaba con una revolución. El kirchnerismo vuelve a ese lugar. Y hoy está quebrado allí por la aparición de Axel Kicillof, que le plantea un duelo inesperado a la que fue su creadora, Cristina. En este sentido, uno podría pensar que Kicillof es un aliado involuntario, secreto, de Milei. Porque produce una fisura en la sala de máquinas del peronismo, que hasta ahora fue el kirchnerismo.

Cristina Kirchner, en el balcón de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria Martín Quintana

Ese kirchnerismo comandado por Cristina cumplió un rol, sobre todo desde el año 2015 en adelante, cuando se formó Cambiemos, la alianza entre el PRO de Macri, la Unión Cívica Radical en aquel momento de Ernesto Sanz y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En ese momento se formó el antikirchnerismo orgánico, lo que después va a ser el sujeto del gobierno de Macri, por oposición al kirchnerismo. Se formó porque el kirchnerismo era una amenaza real. En los términos del macrismo de aquel momento, el kirchnerismo “amenazaba a la sociedad, a la república con terminar como la dictadura venezolana”. Por el lado de la política y por el lado de la economía. En la medida en que el kirchnerismo fue un demonio amenazante, el no peronismo o el antiperonismo, se vio unificado. Habría que pensar si, al disminuir la amenaza kirchnerista, no se produce un cisma, no desaparece un factor de cohesión de todo el resto. Esto es lo que puede temer Milei. Puede temer que, no existiendo esa amenaza, no haya razón para estar todos juntos. ¿Quiénes juntos? Aquellos que le permiten a él aprobar las leyes en el Congreso y dotar a su gobierno, que todavía está en minoría en las cámaras, de un monto importantísimo de gobernabilidad.

El Presidente recurre al viejo método de Macri, que es agitar el fantasma del kirchnerismo. Trata de ponerle un respirador al kirchnerismo para que no termine de morir, porque la muerte del kirchnerismo puede ser una amenaza para la cohesión de su propio grupo. Es decir, poniéndole un respirador al kirchnerismo, que está posiblemente agotándose, se pone un respirador a sí mismo.

La leyenda medieval dice que el Cid Campeador murió defendiendo Valencia. Y que su mujer, Jimena, lo sube muerto al caballo, Babieca, lo ata a la montura y simula que sigue vivo para atemorizar a los moros que le temían, pero sobre todo para que no se desaliente su propia tropa. Milei hace lo mismo. Sube, no al propio líder que es él, sino al líder contrario; sube al caballo al kirchnerismo, lo mantiene vivo en la imagen, para que su propia tropa siga teniendo motivos de cohesión y de beligerancia. Ese es el corazón de la estrategia que él desplegó en el Congreso, eligiendo como discurso principal el insulto a esa fuerza opositora. Ahora, lo que habría que preguntarse es si no hizo una de más.

El mandatario formuló una cantidad impresionante de insultos y descalificaciones morales e intelectuales al kirchnerismo, en un intento además de asimilar a todo el peronismo a esa fracción interna. Pero dijo algo más, y aquí está el punto que a mí me parece muy relevante. No solo insultó moralmente, no sólo descalificó intelectualmente, sino que dijo que “Cristina va a estar presa por el resto de su vida”. Y enumeró las causas por las cuales la expresidenta va a seguir así.

No hace falta detenerse en la incorrección republicana de que el presidente de la Nación, el titular del Poder Ejecutivo, anticipe cómo va a ser el comportamiento de la Justicia respecto de un ciudadano. Lo que interesa es otra cuestión, política, que es cómo habrá escuchado Cristina ese fragmento del discurso. No le debe haber sido indiferente. Es un mensaje muy potente, muy agresivo. Es probablemente un pronóstico, un vaticinio, que a Cristina le puede resultar muy verosímil. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué efecto tiene ese vaticinio en la conducta de la expresidenta.

Cristina Kirchner tiene una posibilidad de reacción frente a eso. Probablemente anoche puede haber pensado en que toda su energía, todas sus jugadas, toda su capacidad política, tienen que estar orientadas a que Milei no sea reelecto, porque él ya le prometió prisión perpetua.

Hay algo puntual que puede hacer para que Milei no sea reelecto: flexibilizarse. Dar lugar a un proceso de renovación dentro del peronismo, admitir con mayor docilidad que su ciclo está terminado y que, para que el peronismo reconecte con la gente, tiene que cambiar de agenda.

En diciembre hubo un texto que fue muy leído entre muchos peronistas, de Juan José Amondarain, un dirigente histórico de la provincia de Buenos Aires, de La Plata. Él publica en Panamá Revista un artículo donde se pregunta si es posible una renovación del peronismo. Dice que se ha generado un nuevo consenso. No es un consenso alrededor de Milei. La gente no apoya a Milei. Apoya una idea, apoya un fenómeno, que es una economía ordenada, una economía previsible, una economía equilibrada. Milei encarna ese valor. La gente está apoyando eso.

Eso sucede en un momento en que el peronismo, sostiene Amondarain, dejó de ofrecer lo que ofrecía. Nosotros, dice Amondarain, “ofrecíamos orden”. Se podría agregar: al peronismo se le toleraban muchísimas cosas, desde bastante corrupción hasta modales autoritarios, a cambio de que ofreciera gobernabilidad, orden. Amondarain señala que en las últimas etapas de gobierno, eminentemente en la última etapa liderada por Alberto Fernández, el peronismo quedó ”asociado al desorden, eventualmente al caos”. El cree que si no recuperan la imagen o la asociación con el orden, no van a lograr el poder. Y plantea que una forma de recuperar esa asociación con el orden es hacerse cargo del nuevo clima de época respecto de la economía, que es el de una economía ordenada, sobre todo ordenada fiscalmente. Amondarain reclama una concepción de la economía que asume como propia la noción de restricción presupuestaria, de que no se puede gastar muchísimo más de lo que ingresa.

El planteo de Amondarain es que hay que iniciar un proceso de renovación que permita al peronismo captar el clima de época, parecido al que sucedió cuando el partido fue derrotado por Alfonsín. Con Cafiero, Manzano y Menem a la cabeza asumen el clima de la época y se “democratizan”. La que bloquearía ese proceso es Cristina, en la medida en que el peronismo se asocia al kirchnerismo. ¿Y qué pasa si ella cede? Si Cristina abre el juego a esa renovación para que se genere un candidato más competitivo para enfrentar a Milei en 2027, sería una mala noticia para Milei. Por eso siempre se aconseja, en política y en todos los terrenos de la vida, no someter al adversario a una encerrona. Porque las encerronas desatan la irracionalidad del otro, la desesperación del otro, y lo llevan a actuar en términos extremos. Siempre al adversario hay que darle una salida. Habrá que ver si Cristina encuentra una salida en ese discurso de Milei del domingo que le promete la prisión perpetua.

Hay una razón importante por la que Milei encara al kirchnerismo de manera tan agresiva, como lo vimos el domingo. Nunca lo había hecho así, a pesar de que había dicho cosas muy agresivas, como “estoy esperando poner el último clavo en el féretro del kirchnerismo”, etcétera. Daría la impresión de que ya no necesita al kirchnerismo. Y esto es una especie de evidencia que está sugerida por la aritmética del Congreso, sobre todo por la aritmética del Senado.

Durante las sesiones extraordinarias del verano hubo funcionarios muy activos en el Congreso, se aprobaron muchas leyes y hubo un gran debate sobre el contenido de esas normas. Más allá del contenido, de lo sustancial, hay que mirar algunas formas, algunos números.

Los entendidos miran los números de la reforma laboral en el Senado. Como es sabido, las leyes se aprueban en general y después se aprueban artículo por artículo, en particular. Casi todos los artículos de la reforma laboral salieron en el Senado aprobados por 42 votos. Pero hay algunos que fueron aprobados por 44 votos. El Gobierno, Milei, logró en el Senado tener 44 votos en varios pasajes de la reforma laboral.

Después de esa aprobación se produjo una escisión, una fractura, en el bloque peronista del Senado. El bloque que, en teoría, si le responde a alguien, le responde a Cristina. Se fueron tres senadores: Carolina Moisés, de Jujuy; Guillermo Andrada, de Catamarca; y Sandra Mendoza, de Tucumán. Quiere decir que, en un plano imaginario totalmente hipotético —esto es un escenario, no un pronóstico—, se pueden dar condiciones para que esos 44 votos que consiguió el Gobierno para aprobar algunos artículos de la reforma laboral se conviertan en 47. ¿Y por qué es importante este número? Porque es 48 menos uno. 48 votos son los dos tercios del Senado. Y los dos tercios del Senado permitirían al Gobierno, si los reúne, prescindir del kirchnerismo para, por ejemplo, cubrir dos vacantes en la Corte o designar al Procurador General de la Nación, que es nada menos que el jefe de los fiscales de todo el país, de la Justicia Nacional y Federal, en un momento en que, como dijo el Presidente, la Justicia se va transformando en un régimen acusatorio donde las causas las llevan adelante los fiscales. Por lo tanto, es importantísimo quién es el jefe de esos fiscales. Hoy es el doctor Eduardo Casal, que es interino, es decir, ese lugar está vacante. Y además, 48, dos tercios del Senado, es el número que se necesitaría en el Senado y después en Diputados para hacer algo tan relevante como una reforma constitucional.

¿El Gobierno está pensando en una reforma constitucional? No lo sabemos. Pero el Presidente habló misteriosamente de “modificar la arquitectura institucional del Estado”. ¿Se refería a los códigos, al Código Procesal Penal, al Código Penal? Prometió varias reformas de códigos. O, como consigna este lunes Martín Rodríguez Yebra en una columna en el diario LA NACION, ¿están pensando en algo más que códigos y están pensando en la reforma de la Constitución?.

¿Un Milei envalentonado, podría llevar esa bandera a la campaña por la reelección en 2027? ¿Pedir una reforma constitucional para terminar de establecer la Argentina libertaria, para terminar de consolidar en las leyes, en “la” ley, la batalla cultural? ¿Su triunfo en la batalla cultural? Son ideas que pueden ser muy atractivas para el tipo de cabeza profética, mesiánica, que tiene el Presidente.

Quiere decir que estamos en un momento donde la configuración del poder, tanto en los partidos como en la institucionalidad, se está modificando. No sabemos a dónde va a terminar. Nunca sabemos cómo es el futuro. Pero alguien que entiende mucho de este juego me decía: “Bueno, podrían tener 47, les falta uno. Gerardo Zamora tiene tres senadores”. Vale oro ese que convierta el 47 en 48; se lleva el premio mayor. Mejor no especular con la naturaleza de ese premio mayor por delicadeza. Pero se puede imaginar.

Sin embargo, la aritmética política no es como la aritmética matemática. Entonces habría que preguntarse: ¿gobernadores peronistas le querrán dar esa llave al Gobierno? ¿Querrán que el Gobierno tenga una Corte más alineada con el Poder Ejecutivo, cuando hay por lo menos 19 causas que tienen que ver con dinero de las provincias en la Corte? ¿Le darían al Gobierno la llave para que eventualmente pueda ganar en esas 19 causas en contra de ellos mismos, en temas que tienen que ver con recursos económicos? Es una pregunta importante. Quiere decir que la cuestión de si el Gobierno puede alcanzar esos dos tercios todavía está abierta. Milei todavía no debería, como diría Cristina, “hacerse los rulos”.

Pero más allá de los dos tercios, hay una agenda abierta en materia judicial que no requiere de dos tercios y que tiene que ver con 209 ternas que el Poder Ejecutivo tiene que determinar para enviar los pliegos de 209 jueces, para cubrir 209 vacantes en el Poder Judicial, y conseguir los acuerdos del Senado para esos 209 candidatos a jueces. Con los números que mostró en las sesiones extraordinarias, le sobra juego.

Hay una incógnita: ¿Quién va a decirle a Milei, en una larga reunión, mostrando los papeles, con un lápiz, el candidato es este, en el caso de los 209 candidatos? Ese es el ministro de Justicia. El que está se va. Mariano Cúneo Libarona ya anunció el año pasado que se iba. A fin de año se despidió de los principales protagonistas del Poder Judicial, entre otros de la Corte. Karina Milei lo detuvo y le dijo que su salida sería en marzo. No sabemos si Karina Milei, cuyo poder creció enormemente después de las elecciones de octubre, lo dijo con esas palabras. Pero lo que le estaba diciendo es: no te vas a ir hasta que yo no tenga el candidato que te reemplace. Porque muy probablemente Karina quiera ser ella, apoyada como siempre en los Menem —en Lule Menem y en Martín Menem—, la que controle la política judicial del Gobierno, que hoy está en manos de Santiago Caputo. El “Mago del Kremlin” controla esa área no a través de Cúneo Libarona sino a través de su segundo, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Santiago Caputo (Tomas Cuesta/Getty Images) Tomas Cuesta - Getty Images South America

Quiere decir que pasa a ser importantísimo quién va a ser el nuevo ministro de Justicia. Y eso se podría decidir en los próximos días, tal vez esta semana. Uno de los candidatos a ocupar este puesto es Guillermo Montenegro, quien al estar respaldado por Santiago Caputo implicaría la continuidad de Amerio. Experto en política judicial, fue juez federal de la Ciudad, dejó ese cargo para asumir como ministro de Seguridad de la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri. En ese movimiento dejó la causa Skanska, que debía resolver, y siempre circuló la versión de que esa salida formó parte de un acuerdo político con el kirchnerismo. Y después se convirtió en un dirigente orgánico del PRO: fue intendente de Mar del Plata, compitió para senador provincial y ahora aspira a volver a la Ciudad de Buenos Aires como ministro de Justicia. Quedó muy expuesto durante la discusión por las vacantes en la Corte Suprema, especialmente por su respaldo a Ariel Lijo. Desde el mundo de Comodoro Py —al que pertenece cultural y socialmente— fue una de las voces más fuertes en favor de Lijo, incluso en contra de la opinión de Mauricio Macri, que era el líder del partido político al que él pertenecía en ese momento. Montenegro luego migró hacia La Libertad Avanza, junto con Diego Santilli y con fuerte aval de Cristian Ritondo.

En términos de poder interno, la elección de Montenegro sería una derrota para Karina Milei, que tiene otro candidato con un apellido que llama la atención: Juan Bautista Mahiques. Es hijo del boxindanga Carlos “Coco” Mahiques, camarista de Casación, una figura muy conocida en el mundo judicial. Su padre adquirió notoriedad por múltiples razones; la más reciente fue la polémica por haber celebrado su cumpleaños en la quinta de Pablo Toviggino, en medio de tensiones vinculadas al escándalo de la AFA.

Juan Mahiques fue funcionario de Mauricio Macri como número dos del Ministerio de Justicia, acompañando a Germán Garavano. Desde ese lugar ocupó un puesto clave: el que hoy tiene Amerio. Probablemente sea la posición más estratégica del Ministerio de Justicia, porque implica representar al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, donde se decide quiénes acceden a los cargos judiciales y quiénes pueden ser removidos mediante un proceso disciplinario. Hoy Mahiques es Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que no tiene reelección, bajo la jefatura de Gobierno de Jorge Macri.

Siempre estuvo vinculado a Daniel Angelici, con una relación de fuerte cercanía política. Quienes lo conocen dicen que hoy esa subordinación es menor, que Mahiques ganó autonomía. Pero la red de vínculos sigue siendo relevante: Angelici es socio de Darío Wasserman, presidente del Banco Nación, y Wasserman es el esposo de Pilar Ramírez, una de las figuras más importantes de La Libertad Avanza en la Ciudad y dirigente muy cercana a Karina Milei. En la Asamblea Legislativa, en el palco donde Karina Milei ubicó a sus padres —los padres del Presidente— también estaba Pilar Ramírez. Es decir, forma parte del círculo íntimo del poder libertario. Así se entiende por qué existen múltiples canales de afinidad entre Karina Milei y Juan Bautista Mahiques, que en realidad, aspiraba al cargo de la Procuración General de la Nación, que requiere dos tercios del Senado para ser designado. Ese es un objetivo mucho más complejo desde el punto de vista político.

Como eventual segundo de Mahiques —si él llegara al Ministerio— podría aparecer Santiago Viola, abogado muy cercano a Karina Milei. Viola, en especial por su madre, la controvertida Claudia Balbín, tiene vínculos históricos con sectores de Comodoro Py y con la jueza María Servini de Cubría, desde los inicios electorales de La Libertad Avanza.

Juan Bautista Mahiques es, como ya se consignó, hijo de Carlos Mahiques, que protagonizó un escándalo como camarista de Casación, por haber festejado su cumpleaños en la quinta de Toviggino. Sin embargo, no es la única relación de los Mahiques con la AFA. El propio Juan Bautista Mahiques fue por un tiempo —luego se alejó prudentemente— vicerrector de la Universidad de la AFA, que tampoco es una universidad. Esa casa de estudios fue fundada por “Chiqui” Tapia. El hermano de él, Esteban Mahiques, fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Pero son todos detalles menores. Lo importante es la nota de Damián Nabot en LA NACION, del 26 de enero de este año, donde informa cómo la defensa de Toviggino está ejercida por abogados reclutados por Juan Bautista Mahiques. Es decir que la relación entre Mahiques y Toviggino es muy estrecha. Y habrá que ver si los Mahiques en general, con Carlos, su padre, incluido, no estaban organizados para proveer cierto grado de impunidad, o por lo menos de complicidad, a las autoridades de la AFA. Ahora eso ya es imposible, o se vuelve más dificultoso, porque por el escándalo del cumpleaños en la quinta de Toviggino, Carlos Mahiques debió renunciar a la causa de la AFA en la Cámara de Casación.

Todo esto plantea un pequeño interrogante: ¿Milei tiene claro el mapa de poder y las relaciones políticas entre las personas? Porque sería curioso que el gobierno que se envuelve en la bandera de purificación de la AFA, que busca el aval de Gianni Infantino para terminar con Tapia y Toviggino, termine poniendo como ministro de Justicia a alguien que le proveía los abogados a Toviggino. La vida está plagada de contradicciones.

Hay un dato que no hay que perder de vista, mínimo. Estos 209 jueces que deben ser aprobados por el Senado tienen que pasar por la Comisión de Acuerdos. La preside Juan Carlos Pagotto, senador nacido en Mendoza pero que representa a La Rioja, es decir, aliado directo de los Menem. Quiere decir que, para facilitar el trámite de la Justicia en el Senado, al Gobierno le convendría tener de su lado a Pagotto. Y Pagotto es amigo de los Menem y de Karina. Por lo tanto, muy probablemente se sentiría más cómodo como presidente de la Comisión de Acuerdos con Mahiques antes que con Montenegro. Es más, si uno piensa cómo arde la interna del Gobierno, el nivel de enfrentamiento que hay entre el sector de Karina y el sector de Santiago Caputo, podría pensarse que a Montenegro se le haría un poco difícil pasar los pliegos por el Senado, porque tiene que atravesar las horcas caudinas de los Menem y del riojano Pagotto.

Hay una pregunta más relevante para hacerse. Si Karina termina tomando esa colina, el Ministerio de Justicia: ¿es la última o es la primera? Porque después puede estar la SIDE, que es una colina muy preciada. Y hay que decirlo: en la Argentina está totalmente articulada con la política judicial: hay quienes piensan que no sirve de nada tener el Ministerio de Justicia si no se controla también la SIDE. La pelea interna quedó reflejada en un detalle: la TV Pública no registró ni una vez a Santiago Caputo durante el discurso de Milei.

¿Mahiques o Montenegro significan un acercamiento con Mauricio Macri? No. Macri está cada vez más distante del Gobierno. Es más, el jueves 19 piensa presidir un congreso del PRO en Parque Norte, con 500 delegados de todo el país. Es probable que anuncie en ese congreso que PRO va a llevar candidatos propios en todos los distritos en las elecciones de 2027.

Milei se apresura a unificar el frente propio, a unificar al no peronismo, estigmatizando al kirchnerismo y poniendo contra las cuerdas judiciales a Cristina. Por la espalda, Macri lo amenaza con una división. En el poder, uno nunca está tranquilo.