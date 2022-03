José Luis Espert le respondió a Gabriela Cerruti por la inflación: “¿Qué es esto que no puedo cobrar lo que se me antoja”

José Luis Espert apuntó contra la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, por decir que quienes aumentan los precios están haciendo “un acto criminal”. En este sentido, invitado a Mesa Chica, el programa que conduce José Del Rio por LN+, el diputado de Avanza Libertad, dijo: “Creo que está haciendo lo que en psicología se llama proyección”.

Al respecto, Espert dijo: “Dice ‘criminal’ la vocera de un gobierno cuya cuarentena cavernícola asesinó a miles de argentinos, mientras hacían el vacunatorio vip y privilegiaban la relación con Rusia y China en lugar de ir de cabeza a buscar la Pfizer. Ellos son criminales y asesinos, y lo proyectan sobre los que suben los precios”.

Tras ello, y como una forma de elevar más la apuesta, se dirigió directamente a la funcionaria: “Cerruti, yo voy a tratar de cobrar lo que vendo de servicios de consultoría económica lo más caro que pueda, y véngame a buscar, entonces. ¿Qué es esto de que no podés cobrar lo que se te antoja? Estamos todos locos”.

Ley de alquileres y de abastecimiento

Además, Espert consideró que el Congreso debería “derogar la ley de alquileres y de abastecimiento”. “Son dos proyectos que son un mamarracho. La ley de abastecimiento permite a bestias peludas como [el secretario de Comercio Interior, [Roberto] Feletti que se te metan en el comercio y en tu empresa. Hay que tirar a la basura todo eso”.

Por otro lado, el economista remarcó que la inflación no solo está en los alimentos, sino que los últimos dos años creció más en rubros como la vestimenta, restaurantes, hoteles y esparcimiento. “La de este año puede llegar a ser de 3 dígitos, pero no habrá una hiperinflación”, proyectó.

“Que Cristina se deje de victimizar”

En otro tramo de su participación en el programa, y en relación a las internas en el Gobierno, afirmó: “Que se vaya Cristina [Kirchner] de una vez si se quiere ir, pero que se deje de victimizar”.

No hay que dejarla a Cristina irse, por lo menos verbalmente. Hay que meterla, porque ella es responsable, con el impresentable de Alberto [Fernández], de lo que está pasando”, dijo. Y añadió: “Cristina hizo y creó a Alberto, y lo puso de presidente. No se puede hacer la desentendida, que no sea caradura”.

Luego, consultado por los dichos de Alberto Fernández quien, en una entrevista con Radio El Destape, dijo que “no es títere de nadie”, Espert chicaneó: “Seriamente, no hay nadie puertas adentro que no piense que es un títere. Lo disimula muy mal”.

Espert criticó duramente a la oposición

Sobre el final, Espert hizo una dura crítica a la oposición al decir que “la sociedad está esperando una actitud diferente” de ese sector, y ejemplificó esto con la reunión que tendrá su espacio este miércoles con la Mesa de Enlace. “Deberíamos haberla recibido toda la oposición junta, sin embargo, el conchero pesó más”, señaló, y apuntando directamente contra Cristian Ritondo y Diego Santilli, también presentes en el programa, subrayó: “Juntos no nos acompañó, van a tener su reunión especial, [Graciela] Camaño y [Javier] Milei tampoco. Entonces, cada uno va a tener sus 5 minutos de fama, pero la gente está esperando otra cosa, que estemos juntos”.