José Luis Espert: “No me quiero imaginar las medidas que va a anunciar de Batakis”

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert participó esta noche de Comunidad de Negocios, por LN+, y opinó sobre la situación económica en la Argentina. “No se va a calmar esto”, vaticinó.

El legislador nacional se anticipó a las medidas que anunciará este lunes la nueva ministra, Silvina Batakis: “No me quiero ni imaginar”, dijo, y analizó: “Mirá lo que fue la primera semana de gestión”. Espert se refirió también a la salida de Martín Guzmán: “Era lo menos malo que tenía el Gobierno, cualquier cosa que pueda venir del lado de Cristina es mucho peor”. “Al lado de todos [los candidatos que sonaron para Economía] es Estein”, afirmó Espert. “Esta gente está mal de la cabeza”, consideró.

En esta línea, se refirió a los dichos de la flamante ministra sobre la devaluación en la Argentina. “Espero que tome cartas en el asunto. Ya apareció el primer borrador del presupuesto 2023 y es un mamarracho. Va a ser el doble la inflación de lo que ellos dicen. La inflación de julio puede llegar a ser la peor del peor desde el año 2002″.

En cuanto a los dichos sobre los dólares para el turismo, en donde Batakis consideró que el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo, Espert cuestionó: “Nosotros estamos mal porque pensamos mal. No porque tenemos mala suerte. Pensar que importar destruye puestos de trabajo argentino es una cosa de cavernícolas. En el mundo que prospera no se piensa así”.

Espert advirtió sobre la “maldita trinidad” y cómo combatirla

El economista planteó que se debe destruir una “maldita trinidad” y sustituirlo por una “santísima”, en materia económica. Según explicó, se trata de terminar con la sustitución de importaciones, achicar el nivel del Estado y acabar con los “sindigarcas”. Dijo que es una troika, que impide el desarrollo normal del país y sostuvo que esto es lo que provocó el fracaso de los planes económicos en los últimos 60 años. “Tenemos que tirarlas a la basura y reemplazarlas por una santísima trinidad”, planteó.

Para el legislador, esa “trinidad” está conformada por la sustitución de importaciones, que debe terminar con los niveles de protección a ciertos sectores y empresarios; el tamaño del Estado, con una gran presión impositiva; y los sindicalistas, a los que, irónicamente, los calificó de “sindigarcas”. “Tenés mafias, chantas, delincuentes, como los Moyanos, “El pata” Medina, “El caballo” Suárez, que están en las antípodas del sindicalismo que necesita un país que quiera generar trabajo”, describió. Y, en otro momento, planteó: “El sindicalismo argentino son empresarios camuflados. En la Argentina hay más de 300 obras sociales sindicales y solo funcionan diez”.

José Luis Espert: "Cualquier cosa que venga de Cristina o Batakis es peor"

Espert: “La Argentina está drogada de populismo”

El economista advirtió que la Argentina está “drogada de populismo”. Y en diálogo con José Del Rio opinó: “Si sigue con la droga esta, vamos a terminar siendo una gigantesca villa miseria”.

En otro momento, hizo un mea culpa y se refirió a los recientes proyectos que se debatieron en el Congreso. “Me da vergüenza las cosas que discutimos. Deberíamos discutir la ley de alquileres. La gente se está cagando de hambre y nosotros discutiendo si declaramos patrimonio natural un agujero azul de la plataforma marina. Por este tipo de Congreso, y me hago cargo porque estoy adentro, es que tenemos el país que tenemos. La sociedad está votando con los pies últimamente. Las dos peores crisis ocurrieron en democracia, gracias a Dios que votamos, pero somos responsables también”.

Sobre esto, Espert opinó: “Lo que genera el Presidente en los mercados es muy malo. Lo que dice Alberto ratifica que está completamente desconectado de la realidad. Son sus propios actos de gobierno los que generan la crisis y le echa la culpa a los demás”. En cuanto a la vicepresidenta y su rol dentro del Gobierno, el diputado analizó que Cristina Kirchner no es la que revolea a los ministros. Y alertó que no dejará que en las próximas elecciones Cristina use la provincia de Buenos Aires “como una guarida”, junto a sus secuaces.