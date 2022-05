Juan Carlos De Pablo explicó por qué es una “barbaridad” el anuncio de los billetes con próceres

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara un cambio en los billetes, mediante el cual se reemplazarán los actuales con ilustraciones de animales, por los nuevos, que tendrán próceres, el economista Juan Carlos De Pablo se expresó indignado y explicó por qué esta decisión, según su punto de vista, es una “barbaridad”.

En diálogo con José Del Rio, por Comunidad de Negocios, en LN+, hizo una aclaración antes de comenzar con su análisis económico y lanzó: “Estoy furioso”. De Pablo argumentó que el interés del Gobierno por cambiar los billetes le parece “una burla fenomenal”. Y continuó: “Con todos los problemas que tenemos... Yo no le voy a pedir a este gobierno que haga algo con la inflación porque no tiene ni entidad política ni idoneidad económica. Pero por lo menos le tengo que decir que no nos complique más la vida”.

A continuación, el analista opinó sobre lo que considera que la cartera económica debe haber para favorecer a la situación financiera local. “Lo que tiene que hacer es emitir billetes de mayor denominación, porque la denominación es una cuestión práctica. También tiene que cambiar la unidad monetaria por razones de comodidad: tiene que sacarle tres ceros a la moneda. Si hiciera eso, el dólar blue serían 20 centavos. Lo que tiene que hacer es esperar un cachito al ritmo que va para que los números sean cómodos”, argumentó.

Un billete de la nueva serie de animales fue electo el mejor de América Latina Archivo

El presidente Alberto Fernández encabezará este lunes el acto de presentación de “una nueva familia de billetes con figuras relevantes de la historia argentina”, que se realizará a las 17 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales.

“Lo que estamos haciendo es volver a poner en los billetes a nuestros próceres y heroínas, a los hombres y las mujeres que hicieron historia en la Argentina. Con esto recuperamos identidad social”, dijo el viernes pasado el presidente Fernández en una entrevista con Radio con Vos.

“Me parece una barbaridad total frente a los problemas que tenemos”, cuestionó, por último, el economista.