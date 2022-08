La advertencia de Leonardo Fariña a Cristina Kirchner por el juicio de la causa Vialidad

El arrepentido en la causa Ruta del dinero K Leonardo Fariña le envió una advertencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner quien, junto al empresario Lázaro Báez, son juzgados como los principales protagonistas en la causa Vialidad. “Mucho cuidado”, alertó Fariña a Kirchner, en diálogo con Luis Majul por LN+.

Durante su paso por La Cornisa, Majul le consultó al “valijero” sobre su visión acerca de la defensa de Cristina Kirchner. “Se está defendiendo de la única manera que se puede defender y creo que es algo válida. Todas las personas en un proceso penal se defienden a como de lugar. No queda otra”, consideró.

Sin embargo, diferenció lo hecho durante la causa Dólar futuro de la actual: “Para el primero de los casos, que para mí no esta ajusticiable, vos veías una defensa técnica. A los que nos gustan los números no daba placer escuchar lo que decía o como se defendía en ese entonces”.

“Ahora estamos hablando de una defensa política en un expediente judicial. No podes defenderte con una foto de un partido de fútbol [en referencia a la foto en la que el fiscal Luciani y el juez Uriburu comparten un partido de fútbol en la quinta de Mauricio Macri], el lawfare, la recusación y no conocer a los imputados”.

Fue luego de esa aclaración que Fariña le dio un valioso consejo a CFK: “Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice para defenderse. Si después sale un conejo de la galera, lo que ya dijiste con anterioridad no se puede borrar con el codo. Después vas a tener que armar un argumento para desmentirlo”.

Una vez que deslizó su recomendación para la expresidenta, el arrepentido habló sobre la figura del fiscal Luciani en el juicio. Dijo no haberse sentido “sorprendido” por su alegato ya que “así es como debería operar un fiscal”. Pero se mostró asombrado por algunos detalles que fue conociendo de la mano del interventor.

“Lo que si no tenía noción de algunas cosas burdas que pasaron. Por ejemplo, la licitación de la ruta 288. Que el Estado presupueste 1,28 metros de talud de una ruta y sea menor a 10 cm, oferten y paguen. Se hizo hasta cierto punto y nunca se revisó. Pero se pagó la totalidad”, se sinceró Fariña.

Durante los últimos tramos de la entrevista televisiva, planteó una reflexión: “Cuando yo veo en este juicio todo lo que está pasando, me centro en las caras de los imputados. Y no hay caras de felicidad. ¿Sabes por qué? Porque se defienden de manera que no se tienen que defender y buscan revancha, pero no en la vida, sino revancha política”.