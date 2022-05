La ironía de Eduardo Feinmann sobre las declaraciones de Alberto Fernández: “Es culpa del jet lag”

Este jueves, en el habitual pase que realizan los conductores Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas debatieron las causas de las contradicciones del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso de una probable reelección presidencial en 2023. En contacto con medios extranjeros, la máxima autoridad, en primer lugar, aseguró que iría por un nuevo mandato y horas más tarde reculó en sus intenciones y aseguró que su objetivo principal es “sacar a la Argentina para adelante”.

Al principio de la charla, Rossi agradeció la presencia del economista Esteban Domecq, el cual se refirió al proceso inflacionario del país y luego ahondó en el foco de la cuestión. “Fue muy clara su explicación, con el show de la pobreza, con el espectáculo crónico de la pobreza a todo vapor”, apuntó Rossi. Del otro lado, Feinmann asintió y retrucó: “En un día como hoy con el caos de tránsito que hay en la ciudad de Buenos Aires”.

Rossi ahí introdujo la figura de Fernández, quien se encuentra de gira por Europa. “Tengo un problema, no sé a qué Alberto creerle”, disparó y encontró la complicidad del otro lado: “Al que le dice a un periodista de la televisión española que va por la reelección o el que dice que no va por la reelección, todo con unas horas de diferencia”. A la hora de encontrarle una explicación, se mencionó con humor al jet lag como un atenuante en cuanto al desfasaje horario que vive una persona cuando cambia de huso horario. “Le debe producir alguna alteración en las neuronas. Un día dice una cosa, otro día otra del mismo tema, no sabés qué explicación está dando”, arremetió Feinmann con acidez.

Rossi y Eduardo Feinmann apuntaron contra el discurso de Alberto Fernández.

Las declaraciones retumbaron en el seno del oficialismo y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se mostró en línea con el Presidente quien, este jueves, volvió sobre el tema.

“La verdad es que yo no estoy discutiendo con Cristina. No estoy discutiendo ninguna interna. Y la verdad es que no estoy pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos. Yo lamento mucho porque ahora me doy cuenta de que no son solo ustedes los culpables. También los periodistas españoles hicieron lo mismo. Y algunos alemanes también”, subrayó.

Al repasar esa frase contundente del mandatario, Feinmann salió en defensa de sus colegas y manifestó: “Ahora la culpa es de los jodidos periodistas que preguntan y repreguntan”. Rossi no se quedó atrás y continuó, indignado: “Alberto es reconocido como un hábil declarante. Estamos en presencia de un Alberto auténtico, capaz de desdecirse en una misma frase. No se entiende, se contradice y se vuelve insustancial”.

“No me importa lo que en realidad quiso decir, importa lo que dijo. Lo único que falta es que ahora diga la famosa frase de que lo sacaron de contexto”, comentó el conductor de El noticiero de LN+ y Rossi cerró: “Hay como una euforia declarativa, el Presidente está dando reportajes todo el tiempo, cuando habla dos, tres o cinco veces en un corto tiempo no se entiende, los periodistas no saben si va ‘para allá' o ‘para acá”.