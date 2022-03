Eduardo Feinmann y Pablo Rossi viajaron a “La dimensión desconocida” para hablar de la inflación

Este martes, en el habitual pase que realizan Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas se sumergieron, como lo han hecho en el pasado, en lo que ellos presentaron como La dimensión desconocida para hacer un viaje en el tiempo y comparar los discursos de Juan Domingo Perón y los de Alberto Fernández sobre el control de la inflación, y descubrir que la situación no ha cambiado demasiado.

Rossi y Feinmann se refirieron en el pase a las declaraciones que realizó este marte el presidente Alberto Fernández en Radio El Destape, donde señaló que para controlar la inflación los ciudadanos argentinos deben ser “un ejército” para enfrentar a “los especuladores”.

“¿Lo escuchaste hoy (al presidente) hablando de la inflación? ¿Enlistando a los argentinos en el ejército contra la inflación?”, le preguntó Rossi a Feinmann, que respondió: “Sí, como hacía Perón”. “Bueno, pero Perón lo hacía en serio, mandaba a las mujeres a controlar los precios”, replicó Rossi.

“Ahora (Fernández) quiere que la gente vaya a los supermercados chiquitos de barrio a controlar la inflación, y si no, ‘leña’, lo dijo (Matías) Kulfas. ‘Vamos a hablar, y si no lo entienden, vamos por las malas. Leña, como decía el general, vamos a darles leña’”, dijo el conductor de El noticiero de LN+, en referencia a una palabra utilizada en los años de los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón que significaba que quien incumpliera sus mandatos recibiría un castigo, generalmente físico o represivo.

Luego, Feinmann anunció que volverían a entrar en “La dimensión desconocida”, en referencia a la serie estadounidense de la década del ‘60 que se centraba en casos de fantasía, ciencia ficción o fenómenos paranormales, pero antes, ambos conductores pasaron a escuchar lo que había dicho Fernández sobre la inflación.

“Hay que hablar, hay que discutir, hay que retrotraer precios al tiempo anterior al momento de especulación y en eso estamos. Cuando alguien habla, que muchos me han criticado, los conceptos de guerra en la inflación, yo tengo la impresión que esto es una materia que tenemos que dar entre todos, absolutamente todos. El supermercadito del barrio, el que no tiene las cosas y ponen los precios que ponen. Y que tenemos que ir detrás de esos especuladores y es una batalla donde yo siento que la Argentina es un ejército, los ciudadanos argentinos es un ejército y enfrente están los especuladores. A eso me refiero”, dijo el mandatario.

Al volver al piso, los periodistas aparecieron con expresión de incredulidad ante lo que habían escuchado y entonces Feinmann dijo: “Vamos con Perón, nos metemos en La dimensión desconocida, vamos con el túnel del tiempo. Hagamos de cuenta que tenemos la máquina del tiempo y vamos al cuarenta y tantos, dale”.

Entonces, en pantalla apareció la presentación de la legendaria serie de fenómenos paranormales y seguidamente se vio a Perón en un acto en Plaza de Mayo, hablando a la multitud allí reunida: “Creo que vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de farso en el bolsillo”. Entonces, la gente en la plaza comenzó a gritar: “¡Leña! ¡Leña!” y el general les contestó: “Eso de leña que ustedes me aconsejan, ¿Por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos”.

Al regresar al estudio, tanto Rossi como Feinmann estaban, al igual que las imágenes de Perón, en blanco y negro. “Mirá como estamos”, dijo el conductor de Hora 17 sorprendido. “En blanco y negro”, dijo Feinmann. “White and black, diría (Santiago) Cafiero”, bromeó Rossi. “Imaginate vos y yo en la década de los ‘70 haciendo este noticiero”, especuló Feinmann. “Nos quedemos acá”, expresó Rossi.

Luego, el conductor de El noticiero de LN hizo un comentario sobre lo que acababan de ver: “La verdad, yo creo que Alberto Fernández es Enrique el antiguo”. La referencia es a un personaje de Guillermo Francella que se veía en blanco y negro y decía todas cosas que atrasaban muchos años.

“Viste aquello de que la historia se vive como tragedia y se repite como farsa. Perón era el fundador de todo esto”, dijo Rossi, para realizar una comparación entre el líder justicialista y el actual presidente.

“Lo que vos quieras, pero cómo le fue a Perón con eso”, le contestó Feinmann, como una manera de señalar que en aquel tiempo Perón tampoco pudo con la inflación.

“Fracasó, explotó”, respondió Rossi, y luego reflexionó: “Si fracasó siendo el que era y teniendo el poder que tenía, como no va a fracasar Kulfas (ministro de Desarrollo Productivo), ¿A quién le mete miedo Kulfas, o Alberto?”.